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Звезду Instagram, осужденную за наркотики в Беларуси, переводят в российскую колонию

06.11.2019 11:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российскую модель Марию Хрестину, которая отбывает срок по «наркотической статье» 328, экстрадируют в Россию. Об этом TUT.BY сообщил адвокат Антон Гашинский.

Мария Христина отбывает наказание в Гомельской женской колонии. В июле она рассказала TUT.BY об условиях жизни в неволе:

— Я пришла с воли — такая девочка, вся из себя красивая, ухоженная, со своими понятиями и ценностями — и была ошарашена. Например, женщины вынуждены полдня работать в цеху, а после этого их, потных и уставших, собирают в актовом зале, включают телевизор на пару часов и закрывают. Дышать нечем, пытаешься расстегнуть пуговицы в халате, чтобы как-то стало легче (…) Стараюсь, работаю, участвую в различных мероприятиях. Например, в театральной постановке «Теремок» играла Лисичку-сестричку. Участвовала в конкурсе песен 80-х, 90-х, 2000-х. (…) Каждый месяц пишу заявление на имя администрации в бухгалтерию, чтобы с моего счета перечисляли по 100 рублей в Гомельский детский дом.

По словам Антона Гашинского, сейчас девушка находится в стадии пересылки и в ближайшую неделю-две отправится на родину. Отбывать наказание она продолжит в колонии в Калужской области.

В Беларуси девушку приговорили к трем годам лишения свободы. В российскую колонию она отправляется с таким же сроком.

— Однако в России у нее будет право на условно-досрочное освобождение, — уточнил Антон Гашинский.

Напомним, российскую модель, звезду Instagram Марию Хрестину, у которой на тот момент было 160 тысяч подписчиков, задержали на белорусско-польской границе в пункте пропуска «Варшавский мост» в мае 2018 года. При досмотре у 27-летней россиянки обнаружили марихуану, а также продукты, шоколад, чипсы, на которых был наклеен логотип марихуаны — зеленый лист. Кроме того, экспертиза показала: в крови и моче модели присутствуют следы наркотического вещества. Суд Московского района Бреста признал Хрестину виновной по ч. 1 ст. 328−1 УК (Незаконное перемещение через границу наркотических средств) и приговорил к трем годам лишения свободы.

 
Теги: Брест
 
 
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Российскую модель Марию Хрестину, которая отбывает срок по «наркотической статье» 328, экстрадируют в Россию.
 
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