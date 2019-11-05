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Звезду Instagram, осужденную за наркотики в Беларуси, переводят в российскую колонию
06.11.2019 11:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Российскую модель Марию Хрестину, которая отбывает срок по «наркотической статье» 328, экстрадируют в Россию. Об этом TUT.BY сообщил адвокат Антон Гашинский.
Мария Христина отбывает наказание в Гомельской женской колонии. В июле она
— Я пришла с воли — такая девочка, вся из себя красивая, ухоженная, со своими понятиями и ценностями — и была ошарашена. Например, женщины вынуждены полдня работать в цеху, а после этого их, потных и уставших, собирают в актовом зале, включают телевизор на пару часов и закрывают. Дышать нечем, пытаешься расстегнуть пуговицы в халате, чтобы как-то стало легче (…) Стараюсь, работаю, участвую в различных мероприятиях. Например, в театральной постановке «Теремок» играла Лисичку-сестричку. Участвовала в конкурсе песен 80-х, 90-х, 2000-х. (…) Каждый месяц пишу заявление на имя администрации в бухгалтерию, чтобы с моего счета перечисляли по 100 рублей в Гомельский детский дом.
По словам Антона Гашинского, сейчас девушка находится в стадии пересылки и в ближайшую неделю-две отправится на родину. Отбывать наказание она продолжит в колонии в Калужской области.
В Беларуси девушку
— Однако в России у нее будет право на условно-досрочное освобождение, — уточнил Антон Гашинский.
Напомним, российскую модель, звезду Instagram Марию Хрестину, у которой на тот момент было 160 тысяч подписчиков,
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Российскую модель Марию Хрестину, которая отбывает срок по «наркотической статье» 328, экстрадируют в Россию.
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