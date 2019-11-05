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Белорусы заражаются гепатитом Е, когда едят плохо приготовленную свинину
06.11.2019 12:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси фиксируют случаи гепатита Е из-за употребления плохо приготовленной свинины. Об этом во время онлайн-трансляции из Национального пресс-центра рассказал профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ Сергей Жаворонок.
— Мы думали, что гепатит Е — южный, пришел к нам из Афганистана. Но у нас сейчас идет международный проект с Кыргызстаном и Россией, и оказалось, что гепатитом Е заражаются из-за употребления плохо термически обработанной свинины. Достаточно широко домашние свиньи заражены этим гепатитом и там все упирается в дозу. — объясняет профессор.
В Беларуси фиксируют случаи, когда белорусы заражаются гепатитом Е после употребления плохо приготовленной свинины. Особенно легко заразиться им, если в пищу попадает плохо обработанное мясо и печень. Чтобы не заболеть, важно также тщательно и регулярно мыть руки.
Гепатит Е вызывает заболевание печени. Всемирная организация здравоохранения
Гепатит Е очень опасен для беременных — у них особенно во втором и третьем триместре есть повышенный риск возникновения острой печеночной недостаточности, потери плода и смерти. Летальность гепатита Е среди беременных может достигать 20−25% в третьем триместре.
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В Беларуси случаи гепатита Е возникают из-за употребления плохо приготовленной свинины.
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