Белорусы заражаются гепатитом Е, когда едят плохо приготовленную свинину

Источник материала: Tut.by

В Беларуси фиксируют случаи гепатита Е из-за употребления плохо приготовленной свинины. Об этом во время онлайн-трансляции из Национального пресс-центра рассказал профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ Сергей Жаворонок.



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— Мы думали, что гепатит Е — южный, пришел к нам из Афганистана. Но у нас сейчас идет международный проект с Кыргызстаном и Россией, и оказалось, что гепатитом Е заражаются из-за употребления плохо термически обработанной свинины. Достаточно широко домашние свиньи заражены этим гепатитом и там все упирается в дозу. — объясняет профессор.

В Беларуси фиксируют случаи, когда белорусы заражаются гепатитом Е после употребления плохо приготовленной свинины. Особенно легко заразиться им, если в пищу попадает плохо обработанное мясо и печень. Чтобы не заболеть, важно также тщательно и регулярно мыть руки.

Гепатит Е вызывает заболевание печени. Всемирная организация здравоохранения сообщает , что инкубационный период после встречи с гепатитом Е составляет от 2 до 10 недель. Сначала гепатит Е может проявляться легкой лихорадкой, снижением аппетита, тошнотой и рвотой в течение нескольких дней, могут быть боли в животе, сыпь на коже или боли в суставах, пожелтение кожи и глазных белков, темная моча и бесцветный кал,

слегка увеличенная, чувствительная печень.

Гепатит Е очень опасен для беременных — у них особенно во втором и третьем триместре есть повышенный риск возникновения острой печеночной недостаточности, потери плода и смерти. Летальность гепатита Е среди беременных может достигать 20−25% в третьем триместре.