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Больше всего случаев кори - в Гродненской области. Какой уровень заболеваемости по стране

06.11.2019 12:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году в Беларуси зафиксировали около 200 случаев кори, при этом уже три недели новых — не диагностируют. Об этом сегодня в Национальном пресс-центре рассказал заведующий отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимир Пашкович.


Фото: Reuters

В этом году больше всего случаев кори — в Гродненской области. Их более 50. В Минске 49 случаев, в Витебской области — 30, Гомельской — 26, Бресткой — 19, Минской — 15 и Могилевской — 6 случаев.

— Последние три недели мы уже не видим новых случаев кори. Были подозрения, но они лабораторно не подтверждены, — заметил Владимир Пашкович.

Корь — это аэрозольная инфекция: чтобы заболеть, достаточно побыть в одном помещении с тем, кто уже болен. Инкубационный период (от момента заражения до появления симптомов) — 10−18 дней, максимальный — 21 день.

У человека, которому делали прививки от кори, мизерная вероятность заболеть. Даже если такой человек заболеет, прививка поможет исключить летальный исход, осложнения и болезнь будет протекать в более легкой форме.

Национальный календарь предполагает профилактические прививки от кори в 1 год и в 6 лет. Защиту обеспечивают именно две прививки. Медики советуют, если сведений о прививках нет или известно только об одной прививке от кори, или вы не болели корью ранее, сделать прививку даже взрослому не позже чем за месяц до поездки в другую страну, где сейчас неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, например, в Украину и страны ЕС.

Если у вас повысилась температура, появились сыпь, боль в горле, кашель, воспалилась слизистая глаз, нужно незамедлительно обращаться к врачу. И если вы до этого были в странах ЕС или Украине, об этом также нужно рассказать доктору.

 
Теги: Минск
 
 
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В этом году в Беларуси зафиксировали около 200 случаев кори, при этом уже три недели новых - не диагностируют.
 
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