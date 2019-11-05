Как люди отреагировали на новые необычные скульптуры в Минске: украли кота, вырвали цветы, избили

Источник материала: Tut.by

Два дня назад в Минске установили необычные инсталляции — парня с цветами у кинотеатра, человека на стремянке возле дерева, спасающего кота, детей поливающих дерево и кота в гнезде. Скульптуру кота в тот же день украли, а потом вернули. Мы узнали, как минчане все эти дни реагировали на инсталляции.



Фото предоставлено организаторами акции

Напомним, фигуры на несколько дней были установлены в рамках пиар-акций социальной сети «Одноклассники». Их создавал белорусский художник Андрей Бусел, вдохновившись творчеством американского стрит-арт художника Марка Дженкинса.



Фото предоставлено организаторами акции

Кота украли в тот же день, найти того, кто это сделал не удалось, его просто вернули почти на то же место.



Фото: twitter.com/kryw

— Помощнику художника сообщили, что кота вернули на место. Правда, он был потрепан, с рассыпанным гнездом и вывернутыми креплениями. Остальные фигуры не пропадали. Многие переживали за человека со стремянкой, но его вообще не трогают. Постоянно заменяем цветы у скульптуры возле кинотеатра: их растаскивают. Ночью его пытались бить — заметили, потому что лицо помято, — рассказывают в пиар-агентстве.



Фото: Снежана Инанец, TUT.BY

Все композиции вскоре демонтируют и художник заберет их к себе в мастерскую.

На самом деле скульптуры в Минске не первый раз вызывают реакцию у людей. Можно вспомнить, как досталось неоднозначной композиции «Великое существо» на улице Октябрьской, которую обсуждал и ломал весь город . Ей вырывали руки, оставляли вмятины, пока в конце концов не свалили с ног.