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Как люди отреагировали на новые необычные скульптуры в Минске: украли кота, вырвали цветы, избили

06.11.2019 13:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два дня назад в Минске установили необычные инсталляции — парня с цветами у кинотеатра, человека на стремянке возле дерева, спасающего кота, детей поливающих дерево и кота в гнезде. Скульптуру кота в тот же день украли, а потом вернули. Мы узнали, как минчане все эти дни реагировали на инсталляции.


Фото предоставлено организаторами акции

Напомним, фигуры на несколько дней были установлены в рамках пиар-акций социальной сети «Одноклассники». Их создавал белорусский художник Андрей Бусел, вдохновившись творчеством американского стрит-арт художника Марка Дженкинса.


Фото предоставлено организаторами акции

Кота украли в тот же день, найти того, кто это сделал не удалось, его просто вернули почти на то же место.


Фото: twitter.com/kryw

— Помощнику художника сообщили, что кота вернули на место. Правда, он был потрепан, с рассыпанным гнездом и вывернутыми креплениями. Остальные фигуры не пропадали. Многие переживали за человека со стремянкой, но его вообще не трогают. Постоянно заменяем цветы у скульптуры возле кинотеатра: их растаскивают. Ночью его пытались бить — заметили, потому что лицо помято, — рассказывают в пиар-агентстве.


Фото: Снежана Инанец, TUT.BY

Все композиции вскоре демонтируют и художник заберет их к себе в мастерскую.

На самом деле скульптуры в Минске не первый раз вызывают реакцию у людей. Можно вспомнить, как досталось неоднозначной композиции «Великое существо» на улице Октябрьской, которую обсуждал и ломал весь город. Ей вырывали руки, оставляли вмятины, пока в конце концов не свалили с ног.

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Теги: Минск
 
 
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Скульптуру кота в тот же день украли, а потом вернули. Мы узнали, как минчане все эти дни реагировали на инсталляции.
 
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