В нескольких районах Минска воду в батареях окрасят в зеленый цвет, чтобы обнаружить утечки

Источник материала: Tut.by

В двух районах Минска воду в батареях окрасят в светло-зеленый цвет. Зачем это нужно, рассказывают Минские тепловые сети" РУП «Минскэнерго».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Минске в зоне теплоснабжения котельной «Кедышко» сетевую воду (например, именно она приносит тепло в батареи) будут окрашивать флуоресцеином. Это планируют делать с 18 ноября 2019 года по 30 апреля 2020-го.

Коммунальщики пишут, что это безопасно, разрешено санитарными врачами.

С помощью окрашенной воды Минские тепловые сети смогут быстро обнаружить места утечки, нецелевого использования теплоносителя и неплотности водоподогревателей. Специалисты просят сообщать, если заметите утечки сетевой воды светло-зеленого цвета, или если горячая вода из крана окрасится в зеленый цвет (это тоже будет означать: что-то не так). С информацией можно звонить в диспетчерскую службу филиала «Минские тепловые сети» по телефонам 218−27−52; 298−27−27; 298−27−37.

Где именно будет цветная вода?

Вот список улиц и домов, которые попадают в зону, где вода в сетях будет цветной.

Арктический 1-ый пер., 5; Галло, 148; Беды, 2, 4к.1, 4а, 36, 38, 40, 45; Белинского, 2−18, 3−23, 54; д. Боровая., 2, 3, 6, Минский район; Волгоградская, 9−69,12−86; Восточная, 22−74, 41,181, 183, 190, 178, 170, 168, 169, 127−133, 107, 165, 184−188; Гамарника;

К. Чорного, 21−35; Калинина пер., 9, 4−16; Калинина, 18−22, 30а, 30б; Калиновского;

Карбышева; Кедышко, 3−33а, 49, 26−28; Кнорина; Кольцова 4-й пер., 6,51,53; Кольцова;

Крамского, 14; Кутузова; Литературная, 22; Логойский тракт; Ломоносова пер., 3, 5;

Ломоносова, 3, 5, 4−12; Лукьяновича, 2, 3, 4, 10, 12; Мележа, 1−3, 4, 4а, 5; Мирошниченко;

Независимости пр-т., 117,117а, 119, 123−157, 165; Некрасова, 3−9, 4−12; Новгородская, 3−13, 6а; Олешева, 1, 3, 5, 10, 12, 14; Полиграфическая, 2−6, 16, 18, 29, 31;

Полиграфический 1-ый пер., 4, 6, 6а; Полиграфический 4-ый пер., 10−18;

Севастопольская, 2, 2а, 54, 56, 108, 121; Седых, 4 — 68; Славинского; Суворова, 18;

Сурганова, 36−50; Тикоцкого; Толбухина, 10−18,17−23; Топографическая, 3, 5, 7, 9, 13;

Филимонова, 69; Чайковского пер., 3; Чайковского пр-д, 4, 6; Чайковского, 7, 41, 73а, в;

Чернышевского, 10а; Черняховского, 1, 3, 3а; Широкая; Я. Коласа, 38−42, 44−52, 9−73.