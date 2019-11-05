|
В нескольких районах Минска воду в батареях окрасят в зеленый цвет, чтобы обнаружить утечки
06.11.2019 12:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В двух районах Минска воду в батареях окрасят в светло-зеленый цвет. Зачем это нужно,
В Минске в зоне теплоснабжения котельной «Кедышко» сетевую воду (например, именно она приносит тепло в батареи) будут окрашивать флуоресцеином. Это планируют делать с 18 ноября 2019 года по 30 апреля 2020-го.
Коммунальщики пишут, что это безопасно, разрешено санитарными врачами.
С помощью окрашенной воды Минские тепловые сети смогут быстро обнаружить места утечки, нецелевого использования теплоносителя и неплотности водоподогревателей. Специалисты просят сообщать, если заметите утечки сетевой воды светло-зеленого цвета, или если горячая вода из крана окрасится в зеленый цвет (это тоже будет означать: что-то не так). С информацией можно звонить в диспетчерскую службу филиала «Минские тепловые сети» по телефонам 218−27−52; 298−27−27; 298−27−37.
Где именно будет цветная вода?
Вот список улиц и домов, которые попадают в зону, где вода в сетях будет цветной.
Арктический 1-ый пер., 5; Галло, 148; Беды, 2, 4к.1, 4а, 36, 38, 40, 45; Белинского, 2−18, 3−23, 54; д. Боровая., 2, 3, 6, Минский район; Волгоградская, 9−69,12−86; Восточная, 22−74, 41,181, 183, 190, 178, 170, 168, 169, 127−133, 107, 165, 184−188; Гамарника;
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вот список улиц и домов, которые попадают в зону, где вода в сетях будет цветной.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)