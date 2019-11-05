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Шесть белорусов в этом году заболели лихорадкой Денге, 12 - малярией

06.11.2019 12:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году уже шесть белорусов заболели лихорадкой Денге и один — лихорадкой Западного Нила. Об этом сегодня в Национальном пресс-центре рассказал заведующий отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимир Пашкович.


Фото с сайта chastnik.ru

Белорусы из путешествий привозят экзотические инфекции. Например, только в этом году в нашей стране зафиксировали 12 случаев малярии. Чаще всего люди ее привозили из стран Африки. Малярия передается во время укуса комаров.

Помимо этого шесть белорусов вернулись на родину с лихорадкой Денге и один — с лихорадкой Западного Нила.

Вакцина есть только от одного вида комариной лихорадки — желтой. Она в основном распространена в странах Южной Америки — Бразилии, Аргентине и Венесуэле. Белорусам рекомендуют до поездки в эти страны сделать прививку. Некоторые страны требуют специального сертификата о том, что вы сделали прививку от желтой лихорадки (в основном это страны Африки), некоторые — нет. Минчане могут сделать прививку в 19-й городской поликлинике. Вакцинацию надо делать за десять дней до выезда, чтобы сформировался иммунитет.

Защищаться от лихорадок, от которых не прививают, надо самому: носить одежду, которая закрывает открытые участки тела, не находиться около мелких водоемов, фонтанов, где могут размножаться комары. Также надо пользоваться репеллентами и сетками на окнах.

 
 
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В этом году уже шесть белорусов заболели лихорадкой Денге и один - лихорадкой Западного Нила.
 
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