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Как будут работать больницы и поликлиники в ноябрьские выходные?
06.11.2019 13:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT7 ноября больницы будут работать по графику праздничного дня, 8 ноября - рабочего. 9 и 16 ноября - как по субботам, 10 ноября - по графику выходного дня. Аптеки, амбулаторно-поликлинические, санитарно-эпидемиологические, организации переливания крови и другие 7 ноября будут работать по графику праздничного дня, 8 и 9 ноября - как по субботам, 10 ноября - по графику выходного дня, а 16 ноября - рабочего.
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7 ноября больницы будут работать по графику праздничного дня, 8 ноября - рабочего. 9 и 16 ноября - как по субботам, 10 ноября - по графику выходного дня. Аптеки,...
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