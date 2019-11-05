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Дожди и туманы. Погода в Гомеле в длинные ноябрьские выходные

06.11.2019 13:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Длинные ноябрьские выходные особо не порадуют гомельчан погожими деньками. По данным pogoda.by, в ближайшие дни нас ждет хоть и теплая, но капризная погода. Ноябрь то нагонит туманы, то поднимет ветер, то намочит.


В четверг +10°С, пасмурно и туман.

В пятницу утром сильный туман, днем +12°С и облачно с прояснениями.

В субботу +12°С и ветер порывами до 12 м/с.

В воскресенье +14°С, возможен дождь.

Хороших выходных — и отдохните как следует!

За точным прогнозом погоды в своем городе следите каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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В ближайшие дни нас ждет хоть и теплая, но капризная погода.
 
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