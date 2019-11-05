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Дожди и туманы. Погода в Гомеле в длинные ноябрьские выходные
06.11.2019 13:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Длинные ноябрьские выходные особо не порадуют гомельчан погожими деньками.
В четверг +10°С, пасмурно и туман.
В пятницу утром сильный туман, днем +12°С и облачно с прояснениями.
В субботу +12°С и ветер порывами до 12 м/с.
В воскресенье +14°С, возможен дождь.
Хороших выходных — и отдохните как следует!
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В ближайшие дни нас ждет хоть и теплая, но капризная погода.
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