Дожди и туманы. Погода в Гомеле в длинные ноябрьские выходные

Источник материала: Tut.by

Длинные ноябрьские выходные особо не порадуют гомельчан погожими деньками. По данным pogoda.by, в ближайшие дни нас ждет хоть и теплая, но капризная погода. Ноябрь то нагонит туманы, то поднимет ветер, то намочит.





В четверг +10°С, пасмурно и туман.

В пятницу утром сильный туман, днем +12°С и облачно с прояснениями.

В субботу +12°С и ветер порывами до 12 м/с.

В воскресенье +14°С, возможен дождь.

Хороших выходных — и отдохните как следует!

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