«Галимый развод». Бизнесмен рассказал, как передал следователю 25 тысяч, но все равно получил срок

Источник материала: Tut.by

Продолжается процесс по делу бывшего начальника из Следственного комитета Андрея Качура. Его обвиняют в подстрекательстве к даче взятки. 25 тысяч долларов бизнесмен Андрей Казачок, с которым Качур давно дружил, передал для Ильи Волозина, он возглавлял управление по расследованию преступлений в сфере экономики. Именно его подчиненные занимались делом Казачка, которого обвиняли в уклонении от уплаты налогов. Несмотря на обещание бывших сотрудников СК, бизнесмен в итоге получил пять лет «химии» и до сих пор отбывает наказание. Говорит, не ожидал, что его так «кинут». «Это был галимый развод, деньги мне никто не вернул», — заявил свидетель.



В отношении Андрея Качура была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении

Андрей Казачок и Андрей Качура встретились в суде за несколько минут до начала заседания. Поздоровались за руку, обменялись несколькими репликами. Знакомы товарищи больше 15 лет, отдыхали в одной компании, вместе ездили в отпуск за границу. Но сегодня они на разных позициях: бывший сотрудник СК Качур проходит обвиняемым по делу о коррупции, бывший директор частной фирмы Казачок отбывает наказание в Крупках — ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, работает подсобным рабочим за 300 рублей в месяц.

Сегодняшнее заседание началось с ходатайства прокурора Сергея Гиргеля, который вновь просил сделать процесс закрытым. В первый день процесса, напомним, гособвинитель трижды обращался к суду с подобной просьбой. Однако судья Александр Волк постановил, что свидетеля Казачка будут допрашивать открыто.

Важно отметить, что в обвинении на суде не прозвучало, что переданные деньги дошли до Ильи Волозина, Казачок в своих показаниях ссылается только на то, что ему пересказывал Качур, а не на то, что лично слышал от Волозина.

Андрей Казачок во время допроса рассказал, что летом 2017 года в отношении него возбудили уголовное дело — уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере (ч.2 ст. 243 УК) — около 700 тысяч рублей. Через пару дней после получения постановления о привлечении в качестве обвиняемого бизнесмен решил обратиться к старому другу Андрею Качуру, который работал в СК. Хотя Качур отвечал в центральном аппарате за идеологию и кадры, у него были знакомые в управлении по расследованию преступлений в сфере экономики УСК Минска, а именно — начальник управления Илья Волозин (в феврале 2019-го, как и Качур, был уволен из СК).

— Против меня завели дело, я в этом ничего не понимал, поэтому решил обратиться к Качуру за консультацией. Как взрослый человек осознавал, что кому-то придется «сказать спасибо», то есть передать вознаграждение. На второй встрече Андрей сказал, что Волозин может помочь в решении этого вопроса, чтобы дело шло более мягко со стороны следователей, чтобы я, как мои товарищи, не оказался в СИЗО, — в общем, что можно как-то можно повлиять на ход дела.

— Что значит «повлиять»? — уточнил гособвинитель.

— Как я понял, Волозин поинтересовался, на какой стадии предварительное следствие. И шел разговор, что я могу избежать более жесткого наказания — тюрьмы или ограничения свободы. Уже потом обсуждали, что будет конфискация и иск, но не будет ограничения свободы. На второй встрече с Качуром мы уже оговаривали, что это будет стоить денег. Волозин хотел уехать на отдых, ему на это были нужны деньги. Качур сказал: чтобы дело сдвинулось, нужна сумма — 10−20 тысяч долларов. Андрей пообещал, что как мой товарищ будет просить, чтобы сумма была поменьше. Я сказал, что готов платить. Но попросил дать время — в наличии такой суммы денег у меня не было, нужно было продать машину.



Обвиняемый и его защитник поддержали ходатайство гособвинителя слушать дело в закрытом режиме

В итоге снизить сумму взятки не удалось — Волозин, по словам Казачка, попросил 20 тысяч долларов. Позже бизнесмену сказали, что нужно доплатить еще 5 тысяч — «за решение вопроса в суде».

— Со слов Волозина, деньги ему нужны для начала на поездку на отдых, — отметил свидетель.

— Как вы осознавали свои действия? — спросил у него прокурор.

— Я, как говорится, не юрист. Я понимал, что это вознаграждение. Но меня уже это не волновало… В тот момент я думал, как решить свою ситуацию, а не про закон.

Андрей Казачок признает, что отношение следователей (а по его делу сменилось три следователя) к нему было более лояльным. Волозин, по его словам, несколько раз приходил к нему на допрос. Во-первых, его не взяли под стражу. Во-вторых, ему посоветовали, какие отметки в документах сделать, чтобы можно было спасти арестованные автомобили, которые принадлежали отцу. В-третьих, во время предварительного следствия Казачку дважды разрешили съездить за границу на отдых. Так, в сентябре 2017 года Казачок побывал в Турции, в феврале 2018 года — в Египте. Причем в Египет он ездил со своим товарищем из Следственного комитета Андреем Качуром.

Однако решение суда Казачка в корне не устраивает. Гособинитель запросил для него 3,5 года лишения свободы, приговор — 5 лет «химии». Особенно волноваться бизнесмен начал, когда прокурор запросил срок. Позвонил Качуру с вопросом «что делать?». Друг из СК посоветовал обратиться к знакомому адвокату, до этого защитника у Казачка не было. Однако в адвокатском бюро Андрею Казачку сказали, что на таком этапе, заключительном, нет смысла вступать в процесс.

— Мои подельники получили по 2 года «домашней химии», — заявил свидетель. — А я, имея выход на Волозина, получил пять лет с направлением. Я предполагал, что будет так же, как у других — «домашняя химия». У меня не было адвоката, пришел с явкой с повинной, сотрудничал со следствием. Волозин обещал, что будет отсрочка исполнения наказания, вплоть до того, что даже домашней химии не будет!



По данным обвинения, летом 2017 года Качур получил от Казачка 25 тысяч долларов для передачи взятки. Летом 2018 года Качур получил звание полковника и государственную награду за безупречную службу. Его уволили из Следственного комитета только в феврале 2019 года

Когда был вынесен приговор, Казачок связался с Качуром, чтобы тот выяснил у Волозина, почему обещание не исполнено. Но Волозин, по словам свидетеля, избегал встречи с Андреем Качуром — то был на отдыхе, то на больничном, то в командировке.

— В конце концов, Волозин сказал Качуру, мол, что я хочу, он и так сделал все возможное, чтобы я остался на свободе. Но не о том мы договаривались… Подписывал Волозин все подряд (имеются в виду постановления в материалах дела — прим. TUT.BY). Мне повесили все, что можно (имеется в виду ущерб около 700 тысяч рублей — прим. TUT.BY), еще и срок дали.

— При том что вы заплатили приличную сумму, — отметил гособвинитель.

— Пусть бы мне хотя бы не добавляли ущерб с организацией, с которой я вообще не имел никаких отношений. Сумма ущерба в районе 700 тысяч рублей. До последнего месяца, пока шло следствие, я регулярно платил, внес несколько тысяч белорусских рублей. На данный момент ущерб не только этот, мне еще порядка 600 тысяч добавили. До сих пор пишу жалобы в суд. Следователи говорили, в суде разберутся. Но никто не разбирался. И я сейчас зарабатываю 300 рублей, но должен платить.

Казачок отмечает, что когда понял, что Волозин свое обещание не выполнит, стал требовать через Качура, чтобы ему вернули 25 тысяч долларов. «Что тут слушать? Галимый развод! Я требую вернуть деньги», — писал бизнесмен Андрею Качуру.

— Я писал Качуру: передай Волозину, что это не по-офицерски, так дела не решают. Но я уже видел, что Качур не может повлиять на Волозина — или не хочет, или боится. Я понимал, что деньги не верну.

Сейчас Андрей Казачок продолжает отбывать наказание за уклонение от уплаты налогов. Андрей Качур обвиняется в подстрекательстве к даче взятки. Казачок написал явку с повинной, поэтому проходит свидетелем по этому делу. Параллельно в производстве Следственного комитета находится дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 209 УК). Вероятнее всего, речь идет о той самой взятке в 25 тысяч долларов, а мошенничество, поскольку обещание должностного лица выполнено не было — Казачок все-таки получил срок. По информации TUT.BY, фигурантом по делу о мошенничестве проходит Андрей Качур, в отношении Ильи Волозина дело прекращено — он находится на свободе, вчера его как свидетеля допрашивали по делу Качура, допрос по ходатайству гособвинителя проходил в закрытом режиме.