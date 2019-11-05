В Бобруйске из кранов может потечь зеленая вода. Так надо

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске 11 ноября из кранов может течь зеленая вода, предупреждает исполком.



Фото с сайта news.pn

Оказывается, в этот день в воду добавят краситель (порошок флуоресцеина динатриевой соли), чтобы найти возможные несанкционированные утечки.

Краситель безвреден для здоровья и имеет соответствующий сертификат.

Бобруйчан просят при обнаружении мест утечек зеленой воды и при появлении окрашенной воды из кранов сообщить об этом по телефонам: 78−82−43, 78−83−52, 78−83−59, 8044−515−79−00, 8−033−319−17−52.