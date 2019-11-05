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В Бобруйске из кранов может потечь зеленая вода. Так надо
06.11.2019 14:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске 11 ноября из кранов может течь зеленая вода,
Оказывается, в этот день в воду добавят краситель (порошок флуоресцеина динатриевой соли), чтобы найти возможные несанкционированные утечки.
Краситель безвреден для здоровья и имеет соответствующий сертификат.
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Оказывается, скоро там в воду добавят краситель. Объясняем зачем.
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