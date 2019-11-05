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Если б не дожди, был бы идеальный ноябрь. Погода в Витебске в большие выходные
06.11.2019 14:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Температура в Витебске на этой неделе на 4−7°С выше климатической нормы,
В четверг, 7 ноября, пройдут кратковременные дожди. Днем до +9°С.
В пятницу, 8 ноября, дождь, по предварительному прогнозу, будет лишь утром. Днем облачно и до девяти градусов тепла.
В субботу, 9 ноября, небо будет затянуто тучами, осадки прогнозируют во второй половине дня. Будет ветрено. Температура воздуха днем +6…8°С.
В воскресенье, 10 ноября, дождь зарядит на весь день. Ветер порывами до 12 метров в секунду. Но в целом тепло: до +13°С.
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Если бы картину не портили каждодневные дожди, то можно было сказать, что это идеальная погода для ноября.
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