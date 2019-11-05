«Живем на острове в центре города». Как в Гродно обвалившийся мост отрезал три семьи от «большой земли»

Источник материала: Tut.by

Жители одного из домов на улице Рабочей в Гродно оказались в непростой ситуации: несмотря на то, что живут они в центре города, чтобы добраться до благ цивилизации, им приходится каждый день проходить небезопасный квест: пройти по шаткому берегу реки Городничанка, быстро-быстро перебежать шатающийся мостик без перил и подняться по крутой лестнице. Задача для нескольких пожилых людей и молодой мамы с коляской непростая. А все потому, что в конце августа здесь во время дождя смыло мост, который соединял двор дома, где живут три семьи, с внешним миром.





На «большую землю» вел хоть и самодельный, но добротный мост, однако после паводка берег реки размыло — и бетонные плиты рухнули в воду. Сейчас о строении напоминают лишь части перекрытий, торчащие на берегу.

Улица Рабочая — в самом центре Гродно. Правда, расположение ее не совсем обычно: небольшие домики как будто прилепились к склону оврага в пройме маленькой речки Городничанки, которая впадает в Неман. До войны это было густонаселенный район под названием Юрисдика, где селились самые бедные евреи, сейчас осталось всего полтора десятка старых домов на левом берегу Городничанки.





До августа этого года жители трехэтажного деревянного дома № 17 хоть и испытывали некоторые проблемы, связанные с местом проживания — то река двор подтопит, то склон обвалится, — в общем-то жили более-менее хорошо. Правда, просили городскую власть «врезаться» в центральную канализацию, однако получили ответ, что сделать это из-за рельефа местности невозможно.

— Но это другая проблема, которую как-то можно решить самостоятельно, — говорят жители. — А вот отсутствие моста превратило нашу жизнь в одну череду преодоления препятствий. Раньше во двор можно было заехать на автомобиле, сейчас — никак. Мусор приходится носить наверх, а раньше контейнеры очищали коммунальники.

— Мост строил сосед еще лет 20 назад. Но и то, тогда казалось, что это временное решение. Подъезд к нам достаточно крутой. И если на своей машине можно было во двор заехать, то скорая под самый дом опасалась заезжать, — говорит одна из жительниц дома, Лилия Николаева. По ее словам, несмотря на то, что речка с виду небольшая, когда идет дождь, уровень воды сильно поднимается — из-за того, что вода из городской ливневки в итоге сливается в Городничанку и «бежит» в Неман.





— Бывает, и по пояс стоит вода, так заливает. Равнинная небольшая речка во время дождя напоминает горную: сильный поток, громкий звук, аж иногда страшно становится, — говорит женщина.

Жители улицы Рабочей писали письма в городские службы по поводу затопления, и в прошлом году русло реки углубили и расчистили. Подтоплений, говорят, стало меньше, но другие проблемы остались.

— Родители здесь поселились в 1972 году. С тех пор нам говорят, что дома пойдут под снос, но вот мы уже столько лет живем, а сносить нас никто не собирается. При этом благоустроить территорию нельзя. Или вот ремонт в доме вроде можно было бы сделать, дом-то старый, в него надо много средств вложить — и мы написали письмо в горисполком. Нам ответили: вы, конечно, можете все делать, но гарантии, что вас не снесут в ближайшее время, — нет. То есть, на свой страх и риск, — говорит Лилия Николаевна.

А еще здесь неплохо бы укрепить берега, потому что с каждым дождем земля сползает все ниже. Вот и мост не выдержал.





— Чтобы выйти в город — а центр Гродно от нас всего в метрах 300 — нам надо пройти тот еще квест: пользуемся сейчас мостиком на соседнем участке, но это просто бетонное перекрытие, которое перекинуто через Городничанку. Без перил и ходить по нему страшно. А дальше — лестница. Она оказывается непреодолимой преградой, например, для моей старенькой мамы. У дочери — годовалый ребенок. С коляской ей одной просто физически не выйти из дома. Представляете, как это — она несет ребенка на руках, кто-то — коляску. Ну и по мостику этому с малышом ходить очень опасно. Он хлипкий и шатается. А если поскользнешься? Скоро опять дожди. Это значит — грязь. Потом зима — будет скользко. Мы даже не представляем, как сможем выйти в город. И где гарантия, что после очередного дождя земля и там не осыплется — и уже этот мост не свалится в реку? Посмотрите, какие берега, — переживает женщина.





Жители снова написали в горисполком. Пришел ответ: «В связи с выполнением в 2020 году проекта благоустройства территории вдоль русла реки Городничанка от улицы Виленской до впадения в реку Неман и предстоящих строительно-монтажных работ по данному объекту, строительство моста к дому № 17 по улице Рабочей в настоящее время считаем нецелесообразным». Работы здесь запланированы на второй и третий кварталы. Что точно будут делать здесь, жители не знают, ясно им только одно — моста пока не будет.





— Также мы писали в городское ЖКХ, там ссылаются на то, что денег на строительство моста нет, — говорит женщина. — Получается, что ситуация у нас так и останется нерешенной. Но ведь здесь не надо много затрат — вон, посмотрите, рядом есть мостик, который ведет к лестнице наверх к Дворцу творчества детей и молодежи. Надо всего одно перекрытие, укрепление берега, перила, и все.





Пользоваться тем мостом пока жители дом № 17 не могут — отвесный берег и заросли кустарника не дают такой возможности.

— Вообще, это комплексная проблема, — говорит Лилия Николаевна. — Надо не только мост строить, но и укреплять берега, которые постоянно смываются вниз. Скоро и нас смоет туда. Мы сами кое-как все это укрепляли, но мы же не специалисты. Наверное, есть какие-то технические решения, чтобы все это сделать хорошо. А пока получается, что живем на каком-то острове в центре города — ни скорая к нам не приедет, ни катафалк.

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