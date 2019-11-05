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В Буда-Кошелевском районе в 2019 году открыты социально значимые объекты

06.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

По старой доброй традиции, которая зародилась еще во времена Советского Союза, в преддверии 7 ноября было принято делать так называемые подарки власти народу.

В Буда-Кошелевском районе в 2019 году открыты социально значимые объекты

Незадолго до дня Октябрьской революции да и в целом на протяжении года в районе открывались различные социально значимые объекты. Так, в июле в Липиничах, Буде Люшевской и Неговке, а в июне в Губичах открылись магазины торговой сети ОАО «Новобелицкая торговая компания» «Алеся». В апреле в Узе распахнул свои двери новый павильон «Ника» частного предприятия «Варуева Ольга Владимировна».

На улице Советской в Буда-Кошелево в январе открылся фирменный мясной магазин «Пятачок» ОАО «Агрокомбинат «Южный». Нынешней осенью в райцентре появилась фирменная секция ОАО «Свiтанак». ОАО «Милкавита» открыло фирменную точку продажи своей продукции также в этом году. Кроме того, по улице Ленина в городе начала свою работу аптека, а фирменный отдел кондитерской фабрики «Спартак» сменил свою прописку, теперь сладости и прочие вкусности продаются по ул. Головачева.

В целом за последние десятилетия жизнь Будакошелевщины отмечена немалым числом позитивных преобразований. И об этом мы расскажем в следующих номерах «Авангарда».

В Буда-Кошелевском районе в 2019 году открыты социально значимые объекты
В Буда-Кошелевском районе в 2019 году открыты социально значимые объекты
В Буда-Кошелевском районе в 2019 году открыты социально значимые объекты
В Буда-Кошелевском районе в 2019 году открыты социально значимые объекты
В Буда-Кошелевском районе в 2019 году открыты социально значимые объекты
В Буда-Кошелевском районе в 2019 году открыты социально значимые объекты
В Буда-Кошелевском районе в 2019 году открыты социально значимые объекты
В Буда-Кошелевском районе в 2019 году открыты социально значимые объекты
В Буда-Кошелевском районе в 2019 году открыты социально значимые объекты
В Буда-Кошелевском районе в 2019 году открыты социально значимые объекты
В Буда-Кошелевском районе в 2019 году открыты социально значимые объекты

Галина ГОРБАЧ
Фото из архива редакции

 
 
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По старой доброй традиции, которая зародилась еще во времена Советского Союза, в преддверии 7 ноября было принято делать так называемые подарки власти...
 
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