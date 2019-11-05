Александр Ковалев пообщался с коллективами ООО «ЛоджикБокс» и Белгосстраха

Источник материала: Газета Авангард

В рамках встреч руководства района с трудовыми коллективами организаций и предприятий заместитель председателя райисполкома Александр Ковалев пообщался с коллективами ООО « ЛоджикБокс» и представительства Белорусского республиканского унитарного предприятия «Белгосстрах» по Буда-Кошелевскому району.





Александр Викторович затронул вопросы социально-экономического развития района.

Присутствовавшая на встрече начальник управления по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Жлобинскому району Светлана Шугова рассказала о порядке и сроках уплаты имущественных налогов.

Также приняли участие представители РОЧС, центральной районной больницы и сферы образования.

Все желающие имели возможность задать интересующие их вопросы и получили на них компетентные ответы.







Ирина ШУТОВА

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