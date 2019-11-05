ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Ковалев пообщался с коллективами ООО «ЛоджикБокс» и Белгосстраха

06.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

В рамках встреч руководства района с трудовыми коллективами организаций и предприятий заместитель председателя райисполкома Александр Ковалев пообщался с  коллективами ООО « ЛоджикБокс» и представительства Белорусского республиканского унитарного предприятия «Белгосстрах» по Буда-Кошелевскому району.

Александр Ковалев пообщался с коллективами ООО «ЛоджикБокс» и Белгосстраха

Александр Викторович затронул вопросы социально-экономического развития района.

Присутствовавшая на встрече начальник управления по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Жлобинскому району Светлана Шугова рассказала о порядке и сроках уплаты имущественных налогов.

Также приняли участие представители РОЧС, центральной районной больницы и сферы образования.

Все желающие имели возможность задать интересующие их вопросы и получили на них компетентные ответы.

Александр Ковалев пообщался с коллективами ООО «ЛоджикБокс» и Белгосстраха
Александр Ковалев пообщался с коллективами ООО «ЛоджикБокс» и Белгосстраха

Ирина ШУТОВА

Фото автора

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках встреч руководства района с трудовыми коллективами организаций и предприятий заместитель председателя райисполкома Александр Ковалев...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Живем на острове в центре города». Как в Гродно обвалившийся мост отрезал три семьи от «большой земли»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужская удлиненная зимняя куртка этот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика