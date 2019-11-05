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Пособие по безработице планируется повысить

06.11.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Размер пособия по безработице в Беларуси предлагается пересмотреть. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Тамара Красовская, сообщает БЕЛТА.

Пособие по безработице планируется повысить

Депутаты выступили с инициативой подготовки концепции законопроекта «Об изменении закона «О занятости населения Республики Беларусь». Проработка предложений планируют начать уже 6 ноября на первом заседании рабочей группы Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам. «Среди прочего будет поставлен вопрос о повышении размера пособия по безработице», — отметила Тамара Красовская.

Участники определят основные задачи, направления, которые будут рассматриваться в новом законе — его планируется усовершенствовать с учетом правоприменительной практики. Кроме того, на заседании обсудят вопросы усиления социальных гарантий для отдельных категорий граждан, не способных на равных конкурировать на национальном рынке труда.

Источник: БелТА

 
 
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Размер пособия по безработице в Беларуси предлагается пересмотреть. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным
 
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