Пособие по безработице планируется повысить

Источник материала: Полымя

Размер пособия по безработице в Беларуси предлагается пересмотреть. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Тамара Красовская, сообщает БЕЛТА.





Депутаты выступили с инициативой подготовки концепции законопроекта «Об изменении закона «О занятости населения Республики Беларусь». Проработка предложений планируют начать уже 6 ноября на первом заседании рабочей группы Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам. «Среди прочего будет поставлен вопрос о повышении размера пособия по безработице», — отметила Тамара Красовская.

Участники определят основные задачи, направления, которые будут рассматриваться в новом законе — его планируется усовершенствовать с учетом правоприменительной практики. Кроме того, на заседании обсудят вопросы усиления социальных гарантий для отдельных категорий граждан, не способных на равных конкурировать на национальном рынке труда.

Источник: БелТА