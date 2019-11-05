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В Беларуси создана аудиторская палата

06.11.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Аудиторская палата создана в Беларуси. В Минфине отметили, что ее создание является серьезным шагом вперед для всего аудиторского сообщества, это переход на новую ступень развития аудита в Беларуси, передает БЕЛТА.

В Беларуси создана аудиторская палата

«Сегодня проведено учредительное собрание с участием представителей аудиторских организаций и аудиторов — индивидуальных предпринимателей. Оно положило начало созданию первой саморегулируемой организации в нашей стране — Аудиторской палаты Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Создание Аудиторской палаты было предусмотрено поправками в закон об аудиторской деятельности, которые Палата представителей приняла в декабре 2018 года.

Аудиторская палата задумана как единый орган самоуправления аудиторских организаций и аудиторов — индивидуальных предпринимателей. Ее задачи — исключать случаи допуска на рынок недобросовестных аудиторов, заниматься контролем и внешней оценкой качества их работы.

Источник: БелТА

 
 
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Аудиторская палата создана в Беларуси. В Минфине отметили, что ее создание является серьезным шагом вперед для всего аудиторского сообщества, это
 
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