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В 2020 году для многодетных семей построят более 12 тысяч квартир

06.11.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В следующем году для многодетных семей в Беларуси построят 12-13 тысяч квартир. Об этом на нулевом чтении бюджета в Палате представителей заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, сообщает БЕЛТА.

В 2020 году для многодетных семей построят более 12 тысяч квартир

По официальным данным в стране на учете нуждающихся в улучшении жилищный условий стоят примерно 37 тысяч многодетных семей. По словам премьер-министра, перед правительством Президентом поставлена задача: многодетные семьи, стоящие в очереди на улучшение жилищных условий, с 2021 года должны быть приглашены для заключения договора на строительство жилья в течение года.

«В этом году договоры на строительство жилья уже заключили 17 тысяч из 37 тысяч многодетных семей. Уже в следующем году будет сдано 12-13 тысяч квартир. Аналогичные темпы будут удерживать и в 2021 году», — сказал глава правительства.

Примечательно, что из 37 тысяч нуждающихся 9 тысяч семей отказались заключать договоры на строительство жилья. Как пояснил Сергей Румас, это происходит по разным причинам, возможно, с принятием новой программы семейного капитала (в которой средства семейного капитала разрешат тратить на улучшение жилищных условий) ситуация изменится.

«На 2020 год в бюджет выделено около 1 миллиарда рублей, которые позволят добиться решения целевой задачи — в 2021 году многодетные семьи не будут стоять в очереди больше года для улучшения жилищных условий», — заверил премьер-министр.

Источники: БелТА, sb.by

 
 
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В следующем году для многодетных семей в Беларуси построят 12-13 тысяч квартир. Об этом на нулевом чтении бюджета в Палате
 
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