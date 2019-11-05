ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жена беременна, дочка в больнице, а муж в армии. Когда солдату-срочнику положен отпуск?

06.11.2019 14:58 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В мае Игоря Шацева забрали в армию. В июне они с женой Виолеттой узнали, что второй раз станут родителями. На прошлой неделе у их 4-летней дочки обнаружили пневмонию. Маму с девочкой положили в больницу. Семья обратилась к руководству части, где служит супруг, чтобы ему дали отпуск. «Сказали, решать будет начальник штаба, — говорит Виолетта. — Я переживаю, что его не отпустят, а мне нужна помощь».


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Первая повестка Игорю пришла в августе 2018-го, когда их дочке исполнилось три. Тогда из-за проблем со здоровьем молодого папу госпитализировали и дали отсрочку. В феврале 2019-го пришла новая повестка. А в мае его призвали.

— В начале июня я узнала, что беременна, — возвращается к тем событиям собеседница. — Я обратилась в Смолевичский военкомат, откуда мужа призвали, стала узнавать, как нам быть. Если меня вдруг заберут на сохранение, с кем мне оставить дочку? Мне пояснили: беременность жены не дает мужу права на отсрочку. Домой его отпустят, только когда я рожу.

Игоря направили в воинскую часть в Уручье. Служить ему полтора года.

— Пока муж в армии, я старалась справляться с малышкой, — продолжает Виолетта. — Но на прошлой неделе дочка заболела пневмонией. В субботу вечером нас с ней положили в больницу. И мне сейчас очень нужна помощь. Моя мама подстраховать меня не может, у нее самой двое несовершеннолетних детей, а свекровь работает. Пневмония — серьезная болезнь, да и я сама на антибиотиках. Боюсь, это может как-то сказаться на нашем будущем ребенке.

Во вторник мама Виолетты съездила в воинскую часть, где служит зять, и завезла справки, которые подтверждают: семья нуждается в помощи Игоря. В списке документов — копии свидетельства о браке и о рождении ребенка, справки о болезни и госпитализации дочки и жены, а также о беременности Виолетты. В среду или на следующей неделе, пообещали ей, их ситуацию рассмотрят.

— Сказали, решение будет принимать начальник штаба, где Игорь служит, — говорит Виолетта. — Я очень переживаю, что наша история попадет к нему после больших выходных. Для здоровья нашего будущего ребенка важно, чтобы этот вопрос решился как можно быстрее.

Минобороны: «Нужно написать рапорт на имя командира части и предоставить документы»

В Министерстве обороны TUT.BY пояснили: в соответствии со ст. 13 Закона РБ «О статусе военнослужащих» в случае тяжелой болезни супруги или, например, детей солдат-срочник имеет право на отпуск по уважительным причинам личного и семейного характера — до 10 суток.

Обстоятельства нужно подтвердить всеми необходимыми документами.

— Когда у военнослужащего родится ребенок, он получит право на досрочное увольнение со срочной военной службы. Пока же у него есть право на отпуск по причине личного характера. Ведь его присутствие дома необходимо, — поясняют в пресс-службе Минобороны. — Чтобы его получить, нужно написать рапорт на имя командира воинской части и предоставить подтверждающие документы.

Если, поясняют в пресс-службе, так случилось, что солдат не может сразу предоставить подтверждающие документы — нет рядом родных или знакомых, которые могли бы их привезти, то доставить их человек может при возвращении.

P.S. Пока готовился материал, Виолетта сообщила, что в четверг утром Игоря отпустят домой.

— Игоря отпустят завтра, но пять дней мне пришлось находиться в больнице, — продолжает собеседница, уточняя, что руководству части о своей проблеме они сообщили в понедельник. — Надеюсь, все это не отразится на развитии нашего будущего малыша. Хотелось бы, чтобы такие ситуации решались быстрее.

И еще, говорит Виолетта, обращая внимание на один нюанс.

— В законе есть такой пункт: молодым людям, у которых мама не замужем, беременна (на 28 неделе и больше) и не имеет других трудоспособных детей, дают право на отсрочку, — говорит собеседница. — Но почему мама и жена оказываются в разных условиях? Ведь помощь нужна и первой, и второй. Думаю, законодателям стоит обратить внимание на этот момент.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После того как Игоря Шацева забрали в армию, они с женой узнали, что второй раз станут родителями. На прошлой неделе у их 4-летней дочки обнаружили пневмонию. Семья...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске мужчина шантажировал любовника жены. Позже к вымогательству подключилась супруга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика