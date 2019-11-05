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Жена беременна, дочка в больнице, а муж в армии. Когда солдату-срочнику положен отпуск?
06.11.2019 14:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В мае Игоря Шацева забрали в армию. В июне они с женой Виолеттой узнали, что второй раз станут родителями. На прошлой неделе у их 4-летней дочки обнаружили пневмонию. Маму с девочкой положили в больницу. Семья обратилась к руководству части, где служит супруг, чтобы ему дали отпуск. «Сказали, решать будет начальник штаба, — говорит Виолетта. — Я переживаю, что его не отпустят, а мне нужна помощь».
Первая повестка Игорю пришла в августе 2018-го, когда их дочке исполнилось три. Тогда из-за проблем со здоровьем молодого папу госпитализировали и дали отсрочку. В феврале 2019-го пришла новая повестка. А в мае его призвали.
— В начале июня я узнала, что беременна, — возвращается к тем событиям собеседница. — Я обратилась в Смолевичский военкомат, откуда мужа призвали, стала узнавать, как нам быть. Если меня вдруг заберут на сохранение, с кем мне оставить дочку? Мне пояснили: беременность жены не дает мужу права на отсрочку. Домой его отпустят, только когда я рожу.
Игоря направили в воинскую часть в Уручье. Служить ему полтора года.
— Пока муж в армии, я старалась справляться с малышкой, — продолжает Виолетта. — Но на прошлой неделе дочка заболела пневмонией. В субботу вечером нас с ней положили в больницу. И мне сейчас очень нужна помощь. Моя мама подстраховать меня не может, у нее самой двое несовершеннолетних детей, а свекровь работает. Пневмония — серьезная болезнь, да и я сама на антибиотиках. Боюсь, это может как-то сказаться на нашем будущем ребенке.
Во вторник мама Виолетты съездила в воинскую часть, где служит зять, и завезла справки, которые подтверждают: семья нуждается в помощи Игоря. В списке документов — копии свидетельства о браке и о рождении ребенка, справки о болезни и госпитализации дочки и жены, а также о беременности Виолетты. В среду или на следующей неделе, пообещали ей, их ситуацию рассмотрят.
— Сказали, решение будет принимать начальник штаба, где Игорь служит, — говорит Виолетта. — Я очень переживаю, что наша история попадет к нему после больших выходных. Для здоровья нашего будущего ребенка важно, чтобы этот вопрос решился как можно быстрее.
Минобороны: «Нужно написать рапорт на имя командира части и предоставить документы»
В Министерстве обороны TUT.BY пояснили: в соответствии со ст. 13 Закона РБ «О статусе военнослужащих» в случае тяжелой болезни супруги или, например, детей солдат-срочник имеет право на отпуск по уважительным причинам личного и семейного характера — до 10 суток.
Обстоятельства нужно подтвердить всеми необходимыми документами.
— Когда у военнослужащего родится ребенок, он получит право на досрочное увольнение со срочной военной службы. Пока же у него есть право на отпуск по причине личного характера. Ведь его присутствие дома необходимо, — поясняют в пресс-службе Минобороны. — Чтобы его получить, нужно написать рапорт на имя командира воинской части и предоставить подтверждающие документы.
Если, поясняют в пресс-службе, так случилось, что солдат не может сразу предоставить подтверждающие документы — нет рядом родных или знакомых, которые могли бы их привезти, то доставить их человек может при возвращении.
P.S. Пока готовился материал, Виолетта сообщила, что в четверг утром Игоря отпустят домой.
— Игоря отпустят завтра, но пять дней мне пришлось находиться в больнице, — продолжает собеседница, уточняя, что руководству части о своей проблеме они сообщили в понедельник. — Надеюсь, все это не отразится на развитии нашего будущего малыша. Хотелось бы, чтобы такие ситуации решались быстрее.
И еще, говорит Виолетта, обращая внимание на один нюанс.
— В
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После того как Игоря Шацева забрали в армию, они с женой узнали, что второй раз станут родителями. На прошлой неделе у их 4-летней дочки обнаружили пневмонию. Семья...
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