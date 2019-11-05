Жена беременна, дочка в больнице, а муж в армии. Когда солдату-срочнику положен отпуск?

Источник материала: Tut.by

В мае Игоря Шацева забрали в армию. В июне они с женой Виолеттой узнали, что второй раз станут родителями. На прошлой неделе у их 4-летней дочки обнаружили пневмонию. Маму с девочкой положили в больницу. Семья обратилась к руководству части, где служит супруг, чтобы ему дали отпуск. «Сказали, решать будет начальник штаба, — говорит Виолетта. — Я переживаю, что его не отпустят, а мне нужна помощь».



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Первая повестка Игорю пришла в августе 2018-го, когда их дочке исполнилось три. Тогда из-за проблем со здоровьем молодого папу госпитализировали и дали отсрочку. В феврале 2019-го пришла новая повестка. А в мае его призвали.

— В начале июня я узнала, что беременна, — возвращается к тем событиям собеседница. — Я обратилась в Смолевичский военкомат, откуда мужа призвали, стала узнавать, как нам быть. Если меня вдруг заберут на сохранение, с кем мне оставить дочку? Мне пояснили: беременность жены не дает мужу права на отсрочку. Домой его отпустят, только когда я рожу.

Игоря направили в воинскую часть в Уручье. Служить ему полтора года.

— Пока муж в армии, я старалась справляться с малышкой, — продолжает Виолетта. — Но на прошлой неделе дочка заболела пневмонией. В субботу вечером нас с ней положили в больницу. И мне сейчас очень нужна помощь. Моя мама подстраховать меня не может, у нее самой двое несовершеннолетних детей, а свекровь работает. Пневмония — серьезная болезнь, да и я сама на антибиотиках. Боюсь, это может как-то сказаться на нашем будущем ребенке.

Во вторник мама Виолетты съездила в воинскую часть, где служит зять, и завезла справки, которые подтверждают: семья нуждается в помощи Игоря. В списке документов — копии свидетельства о браке и о рождении ребенка, справки о болезни и госпитализации дочки и жены, а также о беременности Виолетты. В среду или на следующей неделе, пообещали ей, их ситуацию рассмотрят.

— Сказали, решение будет принимать начальник штаба, где Игорь служит, — говорит Виолетта. — Я очень переживаю, что наша история попадет к нему после больших выходных. Для здоровья нашего будущего ребенка важно, чтобы этот вопрос решился как можно быстрее.

Минобороны: «Нужно написать рапорт на имя командира части и предоставить документы»

В Министерстве обороны TUT.BY пояснили: в соответствии со ст. 13 Закона РБ «О статусе военнослужащих» в случае тяжелой болезни супруги или, например, детей солдат-срочник имеет право на отпуск по уважительным причинам личного и семейного характера — до 10 суток.

Обстоятельства нужно подтвердить всеми необходимыми документами.

— Когда у военнослужащего родится ребенок, он получит право на досрочное увольнение со срочной военной службы. Пока же у него есть право на отпуск по причине личного характера. Ведь его присутствие дома необходимо, — поясняют в пресс-службе Минобороны. — Чтобы его получить, нужно написать рапорт на имя командира воинской части и предоставить подтверждающие документы.

Если, поясняют в пресс-службе, так случилось, что солдат не может сразу предоставить подтверждающие документы — нет рядом родных или знакомых, которые могли бы их привезти, то доставить их человек может при возвращении.

P.S. Пока готовился материал, Виолетта сообщила, что в четверг утром Игоря отпустят домой.

— Игоря отпустят завтра, но пять дней мне пришлось находиться в больнице, — продолжает собеседница, уточняя, что руководству части о своей проблеме они сообщили в понедельник. — Надеюсь, все это не отразится на развитии нашего будущего малыша. Хотелось бы, чтобы такие ситуации решались быстрее.

И еще, говорит Виолетта, обращая внимание на один нюанс.

— В законе есть такой пункт: молодым людям, у которых мама не замужем, беременна (на 28 неделе и больше) и не имеет других трудоспособных детей, дают право на отсрочку, — говорит собеседница. — Но почему мама и жена оказываются в разных условиях? Ведь помощь нужна и первой, и второй. Думаю, законодателям стоит обратить внимание на этот момент.