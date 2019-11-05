В Минске мужчина шантажировал любовника жены. Позже к вымогательству подключилась супруга

Источник материала: Tut.by

Мужчина завел служебный роман с замужней коллегой, после чего обманутый муж стал его шантажировать. К вымогательству подключилась супруга и уже вместе они просили за неразглашение тайны 6 тысяч долларов. Подробности сообщает МВД.

54-летний минчанин закрутил роман с 36-летней коллегой, которая была замужем. Узнав это, обманутый супруг начал шантажировать мужчину, он угрожал, что передаст пикантные фотографии и копию переписки жене любовника. За молчание он требовал 3 тысячи долларов — мужчина согласился.

Позже к шантажу подключилась бывшая любовница с таким же требованием на 3 тысячи долларов. На этот раз мужчина сообщил о происходящем в милицию. Подозреваемую задержали сыщики во время «сделки», за которой наблюдал муж женщины. Оказалось, что супруги в сговоре.

В отношении фигурантов Заводским (г. Минска) РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 208 УК Беларуси (вымогательство, совершенное группой лиц). Ранее к уголовной ответственности они не привлекались. Согласно статье, супругам грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом или без штрафа.

В МВД отметили, что такие случаи — редкость. В милиции советуют в таких ситуациях не решать проблему самостоятельно и обратиться в правоохранительные органы. По возможности незаконные требования нужно зафиксировать — записать телефонный разговор, сохранить переписку в интернете, бумажные записки. Также в милиции порекомендовали никому не отправлять свои интимные фотографии.