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В Минске будут судить еще одну группу, теперь из 8 человек, по масштабному «маковому делу»

06.11.2019 15:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению восьми человек в незаконном обороте наркотиков, пишет пресс-служба ведомства. Это очередная группа фигурантов по крупному «маковому делу».


Фото: пресс-служба Следственного комитета

Прокуратура направила в Верховный суд уголовное дело в отношении восьмерых человек. Их обвиняют в покупке, хранении, перевозке и сбыте наркотиков.

События развивались с 2015 года по май 2018-го, указывает ведомство. Обвиняемые действовали в различных сочетаниях между собой и другими гражданами — причем и в составе группы, и в составе организованного преступного сообщества.

Подозревают, что на совести этого сообщества доставка 14 тонн смеси мака с маковой соломкой, в которой более 13 кг — второй компонент. Преступный доход оценивают в 268 тысяч рублей.

Это очередная группа обвиняемых по крупному «маковому делу». Весной Следственный комитет сообщал: 41 задержанный, 14 тонн смеси. Тогда же уточнялось, что в состав всей преступной организации входили несколько групп. Одни занимались доставкой, другие сбытом, а за ними следили три руководителя.

В июне начался процесс над первой группой фигурантов из 17 человек, в том числе предполагаемым руководителем преступной организации — 48-летним минчанином.

 
 
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Всего за эту историю, по данным следствия, предстанет перед судом 41 человек.
 
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