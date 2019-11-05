|
В Минске будут судить еще одну группу, теперь из 8 человек, по масштабному «маковому делу»
06.11.2019 15:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генпрокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению восьми человек в незаконном обороте наркотиков,
Прокуратура направила в Верховный суд уголовное дело в отношении восьмерых человек. Их обвиняют в покупке, хранении, перевозке и сбыте наркотиков.
События развивались с 2015 года по май 2018-го, указывает ведомство. Обвиняемые действовали в различных сочетаниях между собой и другими гражданами — причем и в составе группы, и в составе организованного преступного сообщества.
Подозревают, что на совести этого сообщества доставка 14 тонн смеси мака с маковой соломкой, в которой более 13 кг — второй компонент. Преступный доход оценивают в 268 тысяч рублей.
Это очередная группа обвиняемых по крупному «маковому делу». Весной Следственный комитет
В июне
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего за эту историю, по данным следствия, предстанет перед судом 41 человек.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)