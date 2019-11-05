Осиповичские коммунисты готовятся к празднику

Источник материала: Асiповiцкi край

По многолетней традиции 7 ноября осиповичские коммунисты вместе со всеми, кто верен идеалам социализма, справедливости и дружбы народов, отметят очередную годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, которая оказала существенное влияние на политическое развитие мира, стала одним из наиболее значимых событий прошлого столетия.

В 1917 году впервые в истории труд одержал победу над капиталом: было создано рабоче-крестьянское государство для народа, в котором главной ценностью являлся человек, имеющий реальное право управления своей страной и отдельной территорией через избранные Советы депутатов. Советское государство на протяжении многих лет задавало самые высокие мировые стандарты в развитии экономики и социальной сферы, науки и образования.

Свой вклад в общее дело внесли и труженики Осиповщины. Вся история развития наших города и района неразрывно связана с историей развития страны. Земляки отважно сражались с оккупантами за свободу и независимость Отечества, стойко переносили тяготы и невзгоды военных лет, самоотверженно создавали и повышали социально-экономический потенциал региона, свое материальное благополучие, развивались духовно.

Осиповичская районная организация Коммунистической партии Беларуси сердечно поздравляет всех со 102-й годовщиной Великого Октября и приглашает принять участие в традиционном митинге, который состоится 7 ноября в 10 часов на центральной площади города. Искренне желаем уверенности и оптимизма, реализации намеченных планов во благо каждой белорусской семьи. Мира вам, счастья и благополучия!

Игорь ПЕТУХ,

секретарь райорганизации КПБ.