«От природы я смуглая и с веснушками». Люди с витилиго - о белых пятнах и жизни с ними

Источник материала: Tut.by

Витилиго — это болезнь, из-за которой кожа теряет пигментацию. Проще говоря, по всему телу появляются белые пятна разной величины. Точно неизвестно, почему витилиго появляется, но мы точно знаем, что жить с ним бывает трудно. Мы пригласили в студию людей с этой болезнью и узнали, как они заболели, как на пятнистую кожу реагируют другие люди и как принять новую внешность.