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«От природы я смуглая и с веснушками». Люди с витилиго - о белых пятнах и жизни с ними
06.11.2019 16:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витилиго — это болезнь, из-за которой кожа теряет пигментацию. Проще говоря, по всему телу появляются белые пятна разной величины. Точно неизвестно, почему витилиго появляется, но мы точно знаем, что жить с ним бывает трудно. Мы пригласили в студию людей с этой болезнью и узнали, как они заболели, как на пятнистую кожу реагируют другие люди и как принять новую внешность.
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