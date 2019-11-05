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Добраться до медучреждения в Дубровно пешеходам стало удобнее

06.11.2019 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Добраться до медучреждения в Дубровно пешеходам стало удобнее

Обустройством тротуара по пер.Оршанскому, что ведет к больнице, продолжили дубровенские коммунальщики череду добрых дел.
Если раньше добираться до медучреждения люди были вынуждены по проезжей части дороги, то теперь для этого есть пешеходная дорожка, которую строили в два этапа.


Добраться до медучреждения в Дубровно пешеходам стало удобнее

—Первым делом отсекли доступ сточной воды в частный сектор — там был уклон, — рассказывает начальник УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» Олег Кирьянов. — Частично провели асфальтирование дорожного покрытия, выложили тротуарной плиткой две дорожки в два этапа, сделали съезды к гаражам частного сектора. Все работы выполнили за две недели.
Ольга ЛЕБЕДЕВА. Фото автора.

 
 
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Обустройством тротуара по пер.Оршанскому, что ведет к больнице, продолжили дубровенские коммунальщики череду добрых дел. Если раньше добираться до медучреждения...
 
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