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«Белавиа» увеличивает количество рейсов в Санкт-Петербург и Тбилиси

06.11.2019 16:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В рамках действия зимнего расписания компания увеличивает количество рейсов по направлению в/из Санкт-Петербурга и в/из Тбилиси, говорится в сообщении на официальной странице «Белавиа» в фейсбуке.

Начиная с 20 ноября, «Белавиа» вводит дополнительный рейс № 959/960 в/из Санкт-Петербурга по средам, а с 24 декабря — добавляет еще один по четвергам.

Время вылета из Минска для обоих рейсов — 19.10, а вылет из Санкт-Петербурга запланирован в 21.10.

В период с 20 декабря по 10 января также будут выполняться дополнительные рейсы № 741/742 в /из Тбилиси по пятницам, а с 24 декабря и до конца действия зимнего расписания вводится дополнительный рейс по вторникам.

Время вылета из Минска — 08.35 и вылета из Тбилиси — 13.25.

 
Теги: Минск
 
 
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В рамках действия зимнего расписания компания увеличивает количество рейсов по направлению в/из Санкт-Петербурга и в/из Тбилиси, говорится в сообщении на...
 
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