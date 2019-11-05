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Кочанова об инициативе сделать 31 декабря выходной: Как решат люди, так и будет
06.11.2019 16:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава Администрации президента Наталья Кочанова прокомментировала инициативу сделать 31 декабря государственным выходным днем.
— Я очень спокойно отношусь к 31 декабря. Как решат люди, так и будет, как решит правительство. Главное, чтобы было удобно и комфортно. Мне все равно, я работаю и 31, и 7-го, для нас это не принципиально, — заявила TUT.BY Наталья Кочанова.
Напомним, инициативу сделать 31 декабря выходным днем активно обсуждают в обществе. Соответствующая
— Мне надо глубже вникнуть в вопрос. Не понимаю, почему 31-е декабря, вот про 2-е больше понимаю: одного дня мало. Обещаю, что изучу этот вопрос, — сказал журналистам Сергей Румас.
Напомним, в 2019 году 31 декабря приходится на вторник, и это рабочий день. А вот в среду и четверг, 1 и 2 января, мы отдыхаем. В пятницу надо будет идти на работу. В новогоднюю неделю рабочей также будет суббота: именно на 4-е перенесен рабочий день за второе января. Такое
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Глава Администрации президента Наталья Кочанова прокомментировала инициативу сделать 31 декабря государственным выходным днем.
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