В Мозыре вынесли приговор пенсионеру, который выбросил двух кошек с девятого этажа

Источник материала: Tut.by

Суд Мозырского района приговорил пенсионера к трем месяцам лишения свободы за жестокое отношение к животным, сообщает «Жыцце Палесся».



Фото: Следственный комитет

Напомним , по версии следствия, днем 10 июля 69-летний пенсионер в квартире бывшей супруги распивал вместе с ней и гостями спиртные напитки. В какой-то момент мужчина вышел на балкон и сбросил вниз с девятого этажа двух кошек, так как его очень раздражало их мяуканье.

Одна из кошек получила перелом позвоночника, вторая не пострадала.

Об инциденте стало известно милиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.