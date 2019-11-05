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В Мозыре вынесли приговор пенсионеру, который выбросил двух кошек с девятого этажа
06.11.2019 16:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Мозырского района приговорил пенсионера к трем месяцам лишения свободы за жестокое отношение к животным,
Одна из кошек получила перелом позвоночника, вторая не пострадала.
Об инциденте
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В какой-то момент мужчина вышел на балкон и сбросил вниз с девятого этажа двух кошек, так как его очень раздражало их мяуканье.
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