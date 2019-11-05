Глава СК о заключении обвиняемых под стражу: «Хватит действовать по старинке, надо действовать гибко»

Источник материала: Tut.by

По поручению президента в Следственном комитете изучили, как избираются меры пресечения в отношении обвиняемых по уголовным делам. Итоги: в каждом пятом случае фигурант обычно отправляется за решетку, а вот альтернативные меры вроде залога или личного поручительства составляют лишь около 5% в общем объеме. «Хватит мыслить и действовать по старинке, шаблонно», — заявил глава ведомства Иван Носкевич.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

Оперативное совещание по такой теме прошло в центральном аппарате СК после поручения Александра Лукашенко. Напомним, в августе президент возмутился случаем инженера МЗКТ Андрея Головача, который четыре года находился за решеткой, пока шло следствие — а суд дважды оправдал инженера.

«Если вы видите, что недоработали на оперативном уровне, не надо задерживать человека», — заявил Лукашенко. В комитете пообещали пересмотреть основания для заключения фигурантов под стражу при расследовании дел и изучить свою практику на местах.

Как сообщает пресс-служба СК, Иван Носкевич на совещании озвучил, что выявлены отдельные проблемные моменты, которые требуют неотложного вмешательства. Хотя и за 9 месяцев этого года сохраняется тенденция сокращения числа заключенных под стражу обвиняемых по уголовным делам.

Среди всех взятых под стражу лишь 3% — обвиняемые по делам о коррупции, а 0,7% — по делам об экономических преступлениях.

Если говорить в целом, то в 24% случаев применения мер пресечения обвиняемые заключались под стражу, а еще примерно в 72% определялись под подписку о невыезде. И только в отношении 4,6% применяли альтернативные меры — например, личное поручительство, залог, домашний арест.

Но на практике ситуация по стране отличается: например, только в УСК по Гомельской области и центральном аппарате ведомства альтернативные меры пресечения выбирали в 14 и 18% случаев соответственно. Но в других подразделениях альтернативные меры применяют значительно реже.

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Глава СК Иван Носкевич пояснил, что практика избрания мер пресечения в регионах не совсем однозначная.

«Хватит мыслить и действовать по старинке, шаблонно. Необходимо идти в ногу со временем, действовать гибко, шире использовать альтернативные меры пресечения» — заявил председатель комитета.

По итогам совещания решено расширить практику применения альтернативных мер пресечения вместо заключения под стражу. И если нет данных, что обвиняемый может скрыться, препятствовать правосудию или продолжать преступную деятельность — то своевременно ставить вопрос об изменении меры пресечения на более мягкую.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В СК отметили: нужен индивидуальный подход и тщательное изучение следственной ситуации при выборе мер, без перегибов. При этом Носкевич добавил: «В результате пересмотра наших подходов мы не должны дать шанс виновным скрыться из-за неприменения к ним меры пресечения в виде заключения под стражу».

Также на совещании приняли решения, чтобы не затягивать дела и срок нахождения обвиняемых под стражей.