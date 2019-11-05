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Успех там, где инициатива

06.11.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Развитие сферы торговли и услуг на территории района рассматривалось на заседании районного исполнительного комитета в минувшую пятницу. С докладом по данному вопросу выступил заместитель председателя райисполкома А. Е. Сурин.
Александр Евгеньевич отметил, что выполняются социальные стандарты в этой области – по нормативу обеспеченности населения торговой площадью и по обеспеченности местами в общедоступной сети объектов общественного питания.


Магазин в Ольшанке работает по методу самообслуживания.

Темп роста розничного товарооборота через все каналы реализации за 9 месяцев 2019-го составил 102,6 процента (по области – 102,3). Объём продаж на душу населения – 3 495,1 рубля, за аналогичный прошлогодний период – 3 186,0. Среди предприятий с наибольшим ростом объёма розничного товарооборота – ЗАО «Доброном», «Евроторг», «Фармация», Торговый дом «Витебскагропродукта» и другие.

«Чашники Продмаркет», «Универсалторг», предприятия потребкооперации, «Евроторг», «Витебскагропродукт», «Доброном» имеют наибольший удельный вес в объёме розничного товарооборота официально учтённой торговой сети.

А вот темп роста розничного товарооборота Лепельского райпо – 97,2 процента, Сенненского – 82,5. Лепельским для увеличения объёма продаж проводятся перепланировка торговых залов и перевод магазинов на работу по методу самообслуживания, открываются фирменные секции, расширяются группы непродовольственных товаров, на особом контроле соблюдение ассортиментного перечня. Сложнее ситуация в Сенненском райпо, где не проводились ремонты помещений, не закупалось торговое оборудование.

Уменьшилась доля продукции отечественного производства в продаже продовольственных и непродовольственных товаров, она составила 84,9 и 63,7 процента соответственно.

Темп роста розничного товарооборота общественного питания – 99,8 процента к аналогичному периоду прошлого года, при этом положительная динамика отмечена с января текущего года с 92,4 процента до 99,8. Ниже уровня прошлого года сработали Лепельское и Сенненское райпо, «Универсалторг», «Коммунальник» и другие. Разработаны планы мероприятий Лепельским райпо (постоянные еженедельные скидки, ежемесячная продажа товаров собственного производства со скидками) и «Унивесалторгом» (новые виды продукции кондитерского цеха, ремонт ресторана «Лукомль», открытие мини-кафе в магазине №11), осуществление которых позволит увеличить объёмы товарооборота в текущем году. «КалинПродукт» до конца года планирует открыть боулинг-клуб с рестораном на 100-120 мест.

Вся официально учтённая торговая отрасль района сработала с прибылью, чистая прибыль составила 382 тысячи рублей.

Для этого следует максимально удовлетворить спрос на товары. Примером может служить «Евроторг», где объём товарооборота вырос значительно, причём как продовольственных, так и промышленных товаров. Не оправдания искать надо, ссылаясь на высокую конкуренцию, а больше товаров хорошего качества, пользующихся спросом, предлагать у себя. Тем более, что средний уровень зарплаты населения района выше, чем в других районах (не считая крупных городов). И не забывать о благоустройстве прилегающих территорий, человек идёт с удовольствием туда, где качество обслуживания. Одним словом, куда люди идут – это есть отражение эффективности деятельности предприятий.

Проблемой остаются не используемые здания бывших магазинов, особенно на селе, где таковых 17. Содействовать в том, чтобы они нашли собственников в ближайшее время, должны сельисполкомы, на баланс которых пустующие строения перейдут вскоре. А потому надо искать разные варианты, предметно работать с людьми, потенциальными покупателями.

Справочно
Деятельность в сфере торговли и общественного питания на территории района осуществляют 95 юридических лиц и 108 индивидуальных предпринимателей. Сельчан, кроме имеющихся магазинов, обслуживают 6 автомагазинов Лепельского райпо по 15 маршрутам, а это 157 населённых пунктов, 4,2 тысячи человек. В текущем году открылись магазины «Мила» в Чашниках, «Хит! Экспресс», «Марк Формэль», «Минск Кристалл» в Новолукомле, кафе-пекарня «Хлебная лавка» в городе энергетиков и другие.

Михаил ДЕРЕВЯГО.

 

 

 

 

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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Развитие сферы торговли и услуг на территории района рассматривалось на заседании районного исполнительного комитета в минувшую пятницу. С докладом по
 
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