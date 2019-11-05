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Посчитали даже чашку кофе. Реутской предъявлено новое обвинение, к взяткам добавили мошенничество

06.11.2019 17:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Продолжается процесс по делу бывшего начальника управления Минздрава. Сегодня Людмиле Реутской было предъявлено новое обвинение. Ей по-прежнему вменяют получение взяток в особо крупном размере, причем в обвинении указаны не только деньги, но также мобильный телефон, цветы, косметика и чеки в ресторане — посчитали даже чашку кофе. Один из эпизодов переквалифицировали в мошенничество — так, в обвинении отмечено, что Реутская ходила бесплатно на косметические процедуры в обмен на обещания помочь с регистрацией косметического крема, на который на самом деле не нужно было получать разрешение.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Около часа гособвинитель зачитывала новое обвинение, перечисляя должностные обязанности Людмилы Реутской, которая курировала в Минздраве работу с лекарственными препаратами, допускала их на рынок. Основной посыл: пользуясь служебным положением, обеспечивала нужным фирмам регистрацию лекарств, за что получала деньги и подарки, которые использовала для себя и своей семьи.

Прокурор подробно перечислила эпизоды, когда обвиняемая, по версии следствия, получала взятки, — с 2009 по 2018 год. Больше всего эпизодов связаны с главой представительства Fic Medical Ларисой Рубцовой — к Новому году и на 8 Марта она, как рассказывала в суде, приносила не только деньги, но и подарки — цветы в вазонах, календари и ежедневники с корпоративной символикой, конфеты, маникюрные наборы, мобильный телефон, золотые сережки. Также в обвинении осталось упоминание про то, как Рубцова угощала Реутскую в кафе и ресторанах: здесь и осетрина, и суп-пюре из тыквы, и вино, и даже чашка кофе — посчитали все. Общая сумма преступного дохода, по подсчетам обвинения, более 42 тысяч рублей.

«Под видом взятки завладела деньгами» — так прокурор описала действия Реутской по нескольким эпизодам, когда бывший чиновник, например, приходила на дорогостоящие спа-процедуры, за которые не платила. Взамен она, по мнению обвинения, обещала помочь с регистрацией крема, который на самом деле не нуждался в регистрации.

— Понятно ли вам обвинение? — уточнила у Реутской судья.

— Нет, мне непонятно. Я вообще не понимаю, что происходит.

Судья вслед за прокурором повторила, что Реутская обвиняется в получении взяток (по ч. 2 и ч. 3 ст. 430 УК), а также в мошенничестве (ч. 1 ст. 209 УК).

— Вот это мне абсолютно непонятно. Я в глубочайшей растерянности. Я не мошенница. Я всю жизнь честно исполняла свои должностные обязанности. И никогда в жизни не преступала закон, — заявила обвиняемая.

Позже она попросила дать ей время, чтобы вместе с защитником сформулировать свою позицию по предъявленному обвинению. В процессе объявлен перерыв.

Ранее Людмилу Реутскую обвиняли в получении взяток (ч. 2 и ч. 3 ст. 430 УК), и вину она признавала частично. Не отрицала, что представители бизнеса дарили ей орхидеи, букеты цветов и промопродукцию. Остальное отрицала.

 
 
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«Я всю жизнь честно исполняла свои должностные обязанности. И никогда в жизни не преступала закон», - заявила обвиняемая в суде.
 
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