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На Минщине идет прием заявок о голосовании на дому

06.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Если в силу сложившихся обстоятельств человек не может прийти на избирательный участок, он может проголосовать на дому.

— Уточнение списков избирателей завершается. Сейчас продолжается рассылка приглашений на выборы. Люди, которые чувствуют себя нездоровыми, или те, кто неспособен передвигаться самостоятельно, могут позвонить в участковую избирательную комиссию или отправить письменное заявление с просьбой об организации голосования на дому. Это касается и мам с маленькими детьми. Такие уведомления будут принимать до 18:00 основного дня голосования 17 ноября, — рассказала Оксана Таранда.

Как уточнили в Минском областном избиркоме, для организации голосования на дому не требуется предоставления каких-либо справок из медучреждений. После заявления гражданина по указанному адресу к нему приходят члены участковой комиссии с переносной урной.

Оксана Таранда подчеркнула: во время досрочного голосования, которое будет проходить с 12 по 16 ноября, выборы на дому не предусмотрены — процедура допускается только в день всенародного опроса 17 ноября.

Напомним, в Беларуси пользоваться своим избирательным правом может каждый гражданин, достигший 18 лет. Исключение составляют только те, кто признан недееспособным, а также лица, содержащиеся по приговору суда в местах лишения свободы.

В Минской области сформировано 982 участка для голосования, из них 37 находятся в учреждениях здравоохранения, оказывающих стационарную помощь, и 7 расположены в воинских частях.

www.mlyn.by

 
 
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Заявки от граждан, желающих проголосовать на дому в день парламентских выборов 17 ноября, принимают участковые избиркомы центрального региона. Об этом...
 
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