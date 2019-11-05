В Беларуси внесут изменения в стратегию по обращению с отходами до 2035 года

Источник материала: Единство

"В настоящее время проводится корректировка Национальной стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами на период до 2035 года. Министерством жилищно-коммунального хозяйства создана рабочая группа, в составе которой представители органов госуправления, в том числе Минприроды. Требуется выработать общие позиции, которые бы устроили всех. Сейчас готовится соответствующее предложение в правительство", - сказала Ольга Сазонова.

По ее словам, нужно откорректировать многие концептуальные подходы. "В Минске было запланировано строительство завода по энергетическому использованию коммунальных отходов. Впоследствии с точки зрения экономической эффективности было принято решение провести перевооружение Минской ТЭЦ-4 для использования отходов в качестве топлива. Утвержден соответствующий план мероприятий. Этот проект будет реализован после 2020 года", - отметила начальник главного управления.

"Кроме того, практика показала, что нужно расставить дополнительные акценты в части мероприятий по предотвращению образования отходов, в том числе с учетом новых тенденций по отказу от одноразовой пластиковой посуды, по переходу с ПЭТ-тары на стеклянную. Поэтому, думаю, будет комплексная корректировка стратегии с учетом новых направлений, скорее всего, не раньше, чем в следующем году", - добавила Ольга Сазонова.