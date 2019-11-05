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«Изучу этот вопрос». Румас о предложении сделать 31 декабря выходным днем

06.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В этом году 31-е декабря — рабочий день, выходные — 1−2 января. В интернете появилась петиция, призывающая сделать выходным днем и 31 декабря.

— Хорошо, я посмотрю эту петицию, — пообещал премьер-министр Сергей Румас. — Правительство бы хотело 2-е января сделать выходным (видимо, речь идет о постоянном выходном, без переносов. — Прим.TUT.BY), но поддержано не было. А про 31-е никто не говорил.

— Вот, говорим, — заметили журналисты.

— Я не знал, что это самая большая проблема, — пошутил премьер. — Мне надо глубже вникнуть в вопрос. Не понимаю, почему 31-е декабря, вот про 2-е больше понимаю: одного дня мало. Обещаю, что изучу этот вопрос.

www.tut.by

 
 
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Премьер-министр прокомментировал петицию о том, чтобы 31 декабря сделать выходным днем.
 
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