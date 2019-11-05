Давайте споем! Звонкий юбилей встретил ветеран труда Станислав Иосифович Захаревский из агрогородка Гирки

Источник материала: Вороновская газета





Льется музыка, музыка, музыка

И во век не устанет кружить,

Бесконечная, вечная, мудрая,

От которой так хочется жить…

С порога песней встречают гостей в эти дни Захаревские из агрогородка Гирки. Глава семьи Станислав Иосифович 5 ноября отметил 90 лет, но поздравления продолжает принимать и сегодня. Такой день нужно запомнить надолго, подпитаться положительной энергией теплых пожеланий, чтобы сил прибавилось встретить следующую круглую дату. До выхода на заслуженный отдых юбиляр более трех десятков лет трудился водителем в местном хозяйстве. Человек заслуженный, уважаемый у земляков, поэтому и личный праздник отмечается в широком кругу.



























За многолетний добросовестный труд, активное участие в героико-патриотическом воспитании молодежи и в связи с юбилеем Станислав Иосифович удостоен Почетной грамоты Вороновского районного Совета депутатов. Награду долгожителю вручила его председатель Елена Яновна Ганевич. С подарками в дом почтенного земляка пришли и председатель Гирковского сельисполкома Светлана Михайловна Мушинская, лидер профсоюзной организации КСУП «Гирки» Данута Вацлавовна Лунь.

— Не лей слезы, отец, — успокаивает растроганного вниманием мужчину дочь Надежда.

— Я не плачу в горе, а в радости просто не могу сдержать слез, — сентиментально заметил виновник торжества. — Давайте лучше споем!











Домашние концерты здесь устраивают часто — семья славится в округе певунами. С малых лет с гармонью в руках был и сам юбиляр.

Прожитые годы наполнены воспоминаниями военного детства, непростым временем восстановления хозяйства после войны, радостными и печальными семейными событиями, которые делили на двоих с супругой Марией Феликсовной. Кстати, приближается еще одна важная для Захаревских дата — через три года супруги отметят бриллиантовую свадьбу. Мы от чистого сердца желаем встретить очередной юбилей в добром здравии в кругу детей, внуков и правнуков.

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.