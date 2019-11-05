ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Давайте споем! Звонкий юбилей встретил ветеран труда Станислав Иосифович Захаревский из агрогородка Гирки

06.11.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Давайте споем! Звонкий юбилей встретил ветеран труда Станислав Иосифович Захаревский из агрогородка Гирки

Льется музыка, музыка, музыка
И во век не устанет кружить,
Бесконечная, вечная, мудрая,
От которой так хочется жить…

С порога песней встречают гостей в эти дни Захаревские из агрогородка Гирки. Глава семьи Станислав Иосифович 5 ноября отметил 90 лет, но поздравления продолжает принимать и сегодня. Такой день нужно запомнить надолго, подпитаться положительной энергией теплых пожеланий, чтобы сил прибавилось встретить следующую круглую дату. До выхода на заслуженный отдых юбиляр более трех десятков лет трудился водителем в местном хозяйстве. Человек заслуженный, уважаемый у земляков, поэтому и личный праздник отмечается в широком кругу.


Давайте споем! Звонкий юбилей встретил ветеран труда Станислав Иосифович Захаревский из агрогородка Гирки
Давайте споем! Звонкий юбилей встретил ветеран труда Станислав Иосифович Захаревский из агрогородка Гирки
Давайте споем! Звонкий юбилей встретил ветеран труда Станислав Иосифович Захаревский из агрогородка Гирки


Давайте споем! Звонкий юбилей встретил ветеран труда Станислав Иосифович Захаревский из агрогородка Гирки


Давайте споем! Звонкий юбилей встретил ветеран труда Станислав Иосифович Захаревский из агрогородка Гирки

За многолетний добросовестный труд, активное участие в героико-патриотическом воспитании молодежи и в связи с юбилеем Станислав Иосифович удостоен Почетной грамоты Вороновского районного Совета депутатов. Награду долгожителю вручила его председатель Елена Яновна Ганевич. С подарками в дом почтенного земляка пришли и председатель Гирковского сельисполкома Светлана Михайловна Мушинская, лидер профсоюзной организации КСУП «Гирки» Данута Вацлавовна Лунь.

— Не лей слезы, отец, — успокаивает растроганного вниманием мужчину дочь Надежда.

— Я не плачу в горе, а в радости просто не могу сдержать слез, — сентиментально заметил виновник торжества. — Давайте лучше споем!

 


Давайте споем! Звонкий юбилей встретил ветеран труда Станислав Иосифович Захаревский из агрогородка Гирки
Давайте споем! Звонкий юбилей встретил ветеран труда Станислав Иосифович Захаревский из агрогородка Гирки

Домашние концерты здесь устраивают часто — семья славится в округе певунами. С малых лет с гармонью в руках был и сам юбиляр.

Прожитые годы наполнены воспоминаниями военного детства, непростым временем восстановления хозяйства после войны, радостными и печальными семейными событиями, которые делили на двоих с супругой Марией Феликсовной. Кстати, приближается еще одна важная для Захаревских дата — через три года супруги отметят бриллиантовую свадьбу. Мы от чистого сердца желаем встретить очередной юбилей в добром здравии в кругу детей, внуков и правнуков.

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Льется музыка, музыка, музыка И во век не устанет кружить, Бесконечная, вечная, мудрая, От которой так хочется жить… С порога песней встречают гостей в эти дни...
 
Новости дня
Новости общества
 
Частному вузу не продлили аккредитацию по некоторым специальностям. Студенты хотят бастовать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика