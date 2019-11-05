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Художники расписали стену в столичном подъезде, но некоторым это не понравилось. А вам как?

06.11.2019 18:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Курасовщине профессиональные художники бесплатно разрисовали стену в подъезде, но без согласования с жителями дома. Две женщины остались недовольны и пожаловались в ЖЭС. Теперь есть угроза, что работу закрасят.


Зоя Луцевич — белорусская художница, член союза художников. Внучка белорусского художника и педагога Сергея Каткова, дочь художников Светланы Катковой и Олега Луцевича.

Приятельница белорусской художницы Зои Луцевич попросила разрисовать стены в подъезде своего дома на улице Пирогова, 6. Художница говорит, что подъезд в плохом состоянии, там давно не делали ремонт.

Для росписи стен Зоя Луцевич пригласила мастеров из союза художников и союза дизайнеров, но две жительницы не довольны, они считают: это не искусство.

— Не увидев результат росписи, люди начали возмущаться, но не все, — рассказала TUT.BY художница. — Одна пожилая женщина оскорбляла нас, выгоняла из подъезда, сказала, что вызовет милицию. Мы постарались ей объяснить, что нужно потерпеть, мы хотели закончить работу и сделать красоту, но она пошла в ЖЭС. Оттуда пришел сотрудник и сказал, что для завершения росписи нужно получить документ.


Стоит сказать, что роспись художники выполняют бесплатно, расходный материал закупали сами, жильцы подъезда не вкладывали в это денег.

Чтобы работа сохранилась, Луцевич нужно собрать подписи жильцов. Если больше половины проголосуют за — работа остается, если подписи собрать не получится — роспись придется закрасить.

Тема изображений — космос, любовь, вера, дружба, там не затрагивается политика и религия, нет бранных слов. В финальном варианте композицию дополняют кусочками старых фото.





— Мы не посягаем на удобства жителей подъезда, если им что-то не понравится — мы пойдем на уступки. Но работа под угрозой полного закрашивания, — говорят авторы.

ЖЭС: в любом случае нужен опрос


Главный инженер ЖКХ Октябрьского района Минска Игорь Дрозд говорит, что в любом случае художникам нужно опросить жильцов. Только тогда, исходя из его результатов, можно приступать к работам. Ведь подъезд — общее имущество, у всех жильцов одинаковые права на лестничную площадку.

— А потом можно либо продолжать работы, либо устранять недостатки. В ЖЭСе готовы помочь в проведении опроса.

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Теги: Минск
 
 
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