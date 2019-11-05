Сенненщину посетили звёзды белорусского биатлона

Источник материала: Голас Сененшчыны

Белорусские биатлонистки, олимпийские чемпионки, Ирина Кривко и Динара Алимбекова, Елена Зубрилова, украинская и белорусская биатлонистка, обладательница 17 наград чемпионатов мира в 1996—2005 годах, в том числе 4 золотых, Пётр Ивашко, белорусский биатлонист, неоднократный призёр чемпионатов мира в эстафете, чемпион мира по биатлону (1996) в командной гонке, а также представители Белорусской федерации биатлона побывали в гостях у сенненцев.









Приехали не с пустыми руками. Подарками для базы биатлона СДЮШОР стали снегоход и укладыватель трасс, а также денежный сертификат на укрепление материальной базы.





Мы предлагаем фотоотчёт с мероприятия. Более подробную информацию читайте в ближайшем номере «ГС».

















































Фото Александра ЛОЗЮКА.