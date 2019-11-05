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Сенненщину посетили звёзды белорусского биатлона

06.11.2019 — Новости Общества | Голас Сененшчыны  
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Источник материала: Голас Сененшчыны

Белорусские биатлонистки, олимпийские чемпионки,  Ирина Кривко и Динара Алимбекова, Елена Зубрилова, украинская и белорусская биатлонистка, обладательница 17 наград чемпионатов мира в 1996—2005 годах, в том числе 4 золотых,  Пётр Ивашко, белорусский биатлонист, неоднократный призёр чемпионатов мира в эстафете, чемпион мира по биатлону (1996)  в командной гонке,  а также представители Белорусской федерации биатлона побывали в гостях у сенненцев. 

Сенненщину посетили звёзды белорусского биатлона

Сенненщину посетили звёзды белорусского биатлона

Приехали не с пустыми руками. Подарками для базы биатлона СДЮШОР стали снегоход и укладыватель трасс, а также денежный сертификат на укрепление материальной базы.

Сенненщину посетили звёзды белорусского биатлона

Мы предлагаем фотоотчёт с мероприятия. Более подробную информацию читайте в ближайшем номере «ГС».

Сенненщину посетили звёзды белорусского биатлона

Сенненщину посетили звёзды белорусского биатлона

Сенненщину посетили звёзды белорусского биатлона

Сенненщину посетили звёзды белорусского биатлона

Сенненщину посетили звёзды белорусского биатлона

Сенненщину посетили звёзды белорусского биатлона

Сенненщину посетили звёзды белорусского биатлона

 

Сенненщину посетили звёзды белорусского биатлона

Сенненщину посетили звёзды белорусского биатлона

Сенненщину посетили звёзды белорусского биатлона

Сенненщину посетили звёзды белорусского биатлона

Сенненщину посетили звёзды белорусского биатлона

Фото Александра ЛОЗЮКА.

 

 

 

 

 
 
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Белорусские биатлонистки, олимпийские чемпионки,  Ирина Кривко и Динара Алимбекова, Елена Зубрилова, украинская и белорусская биатлонистка,...
 
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