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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Полоцком районе создают уникальное производство Производство уникальной для Беларуси продукции создают в Полоцком районе: инновационный проект по выпуску сварного решетчатого настила реализует Новополоцкий...

Производство уникальной для Беларуси продукции создают в Полоцком районе: инновационный проект по выпуску сварного решетчатого настила реализует Новополоцкий завод технологических конструкций. В начале будущего года начнется строительство цеха под новую линию, на третий квартал запланирован монтаж оборудования, а на конец 2020-го - выпуск первой партии готовой продукции. Предприятие во время рабочей поездки в Полоцкий район посетил премьер-министр Сергей Румас. После наладки оборудования здесь намерены выпускать не менее 400 тонн импортозамещающей продукции. Рынки сбыта уже изучены.