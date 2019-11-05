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В Полоцком районе создают уникальное производство

06.11.2019 19:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Производство уникальной для Беларуси продукции создают в Полоцком районе: инновационный проект по выпуску сварного решетчатого настила реализует Новополоцкий завод технологических конструкций. В начале будущего года начнется строительство цеха под новую линию, на третий квартал запланирован монтаж оборудования, а на конец 2020-го - выпуск первой партии готовой продукции. Предприятие во время рабочей поездки в Полоцкий район посетил премьер-министр Сергей Румас. После наладки оборудования здесь намерены выпускать не менее 400 тонн импортозамещающей продукции. Рынки сбыта уже изучены.
 
 
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Производство уникальной для Беларуси продукции создают в Полоцком районе: инновационный проект по выпуску сварного решетчатого настила реализует Новополоцкий...
 
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