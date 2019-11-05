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Министр образования прокомментировал ситуацию с частным вузом: «Студентам не стоит волноваться»

06.11.2019 20:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство образования не продлило аккредитацию некоторых специальностей Минского инновационного университета. Более 1500 студентов опасаются, что могут остаться без дипломов. Министр образования Игорь Карпенко в комментарии TUT.BY заверил — волноваться не о чем, студенты смогут продолжить образование в других вузах.


Фото: pixabay.com

Глава ведомства в первую очередь отметил, что Министерство образования не проводит аккредитацию учреждений образования. Для этого в Беларуси создан Департамент контроля качества образования, руководитель которого назначается правительством по согласованию с президентом.

— Аккредитация проводится в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, положением о порядке проведения государственной аккредитации утвержденном постановлением Советом министров № 820 от 22.06.2011. К проведению аккредитации в Минском инновационном университете (МИУ) были привлечены опытные эксперты. Комиссия в своем заключении изложила недостатки, часть которых носит существенный характер, что не позволяет выдать свидетельство об аккредитации по пяти специальностям первой ступени высшего образования и трем специальностям переподготовки. У меня, как у министра нет оснований не доверять комиссии и сомневаться в обоснованности ее заключения, — отметил Игорь Карпенко.

Министр подчеркнул, что студентам не стоит волноваться, так как в соответствии с законодательством, по решению Министерства образования студенты смогут продолжить образование в других вузах по своим специальностям с последующей выдачей диплома государственного образца.

— А ректору МИУ Николаю Суше порекомендовал бы не манипулировать общественным мнением, а вникнуть в суть рекомендаций комиссии, устранить выявленные недостатки и организовать образовательный процесс в соответствии с нормами законодательства, едиными для всех учреждений образования, независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности, — отметил министр.

Ситуация с МИУ

Напомним, 6 ноября стало известно, что Минобр не продлил аккредитацию некоторых специальностей Минского инновационного университета — «Правоведение», «Экономика и управление на предприятии», «Программное обеспечение информационных технологий», «Транспортная логистика» и «Психология». На этих специальностях учатся 1600 человек, большинство студентов вуза.

Как рассказал TUT.BY ректор МИУ Николай Суша, все критерии, которые нужно было выполнить, вуз выполнил.

— Студенты выполняли комплексные работы и показали великолепные знания, — отвечает ректор. — Например, для подтверждения своих знаний из всех экзаменуемых 85% должны получить положительные оценки, а результат составил 87%, 90%, 93%, но это все равно гораздо больше предельно допустимых 85%.

Кроме знаний, поясняет собеседник, комиссия проверяла «сотни показателей». Например, общежитие, аудитории, буфеты, базу отдыха, учебный план. И везде, утверждает ректор, у университета все в порядке.

— Были, конечно, и замечания. Например, в отдельных случаях несоответствие учебных планов стандартам, необеспеченность в полной мере литературой в библиотеке. Но кто сейчас ходит в библиотеку, когда есть интернет и электронная библиотека? — задается вопросом Николай Суша. — Но это все негрубые нарушения. А аккредитация не подтверждается только при серьезных нарушениях законодательства об образовании. Например, по лицензии мы можем учить 1000 студентов, а учим 1001 или, предположим, готовим специалистов, которые не предусмотрены лицензией. С уверенностью скажу: все замечания, что сделали нам, исправимы.

Он также отметил, что вуз существует уже 28 лет, и всегда успешно проходил все аккредитации и аттестации.

Студенты, опасаясь того, что могут остаться без дипломов, заявили, что готовы провести забастовку.

 
 
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Он подчеркнул, что студентам не стоит волноваться, так как студенты смогут продолжить образование в других вузах по своим специальностям с последующей выдачей...
 
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