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В Беларуси завершен последний этап переписи населения
06.11.2019 21:25 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси завершен последний этап переписи населения - так называемый контрольный обход. На очереди - подведение итогов. Участие в переписи приняло абсолютное большинство белорусов. Полученная информация станет основой для государственного прогнозирования. Чем запомнилась кампания, какие нововведения и особенности? И когда ждать первых результатов?
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В Беларуси завершен последний этап переписи населения - так называемый контрольный обход. На очереди - подведение итогов. Участие в переписи приняло абсолютное...
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