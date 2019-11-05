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В Беларуси завершен последний этап переписи населения

06.11.2019 21:25 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси завершен последний этап переписи населения - так называемый контрольный обход. На очереди - подведение итогов. Участие в переписи приняло абсолютное большинство белорусов. Полученная информация станет основой для государственного прогнозирования. Чем запомнилась кампания, какие нововведения и особенности? И когда ждать первых результатов?
 
 
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В Беларуси завершен последний этап переписи населения - так называемый контрольный обход. На очереди - подведение итогов. Участие в переписи приняло абсолютное...
 
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