Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Марафон подарков к 7 Ноября: современные детские сады, бассейны и даже заводы В Беларуси продолжается марафон подарков к 7 Ноября. Сегодняшний день не стал исключением. Современные детские сады, бассейны и даже целые заводы. В Солигорске,...

В Беларуси продолжается марафон подарков к 7 Ноября. Сегодняшний день не стал исключением. Современные детские сады, бассейны и даже целые заводы. В Солигорске, например, запустили производство удобрений. Технология позволит выпускать продукт, практически не содержащий хлоридов. На автогиганте в Жодино торжественно открыли новую линейку окраски карьерной техники. "Поехали!" - сегодня сказали и в Телеханах. Там после реконструкции возобновила работу фабрика спортивного инвентаря.