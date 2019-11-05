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Марафон подарков к 7 Ноября: современные детские сады, бассейны и даже заводы

06.11.2019 21:12 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси продолжается марафон подарков к 7 Ноября. Сегодняшний день не стал исключением. Современные детские сады, бассейны и даже целые заводы. В Солигорске, например, запустили производство удобрений. Технология позволит выпускать продукт, практически не содержащий хлоридов. На автогиганте в Жодино торжественно открыли новую линейку окраски карьерной техники. "Поехали!" - сегодня сказали и в Телеханах. Там после реконструкции возобновила работу фабрика спортивного инвентаря.
 
 
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В Беларуси продолжается марафон подарков к 7 Ноября. Сегодняшний день не стал исключением. Современные детские сады, бассейны и даже целые заводы. В Солигорске,...
 
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