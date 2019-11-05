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В комплексе "Минск Мир" открылся крупнейший в стране паркинг
06.11.2019 21:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕще один объект социальной инфраструктуры появился накануне 7 Ноября в Минске. Инициативу властей о введении в строй к этой дате объектов, важных и нужных для комфортной жизни людей, поддержал белорусский застройщик. В комплексе "Минск Мир" у границ почти завершенного квартала "Эмиратс" открылся крупнейший в стране паркинг.
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Еще один объект социальной инфраструктуры появился накануне 7 Ноября в Минске. Инициативу властей о введении в строй к этой дате объектов, важных и нужных для...
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