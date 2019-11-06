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Дорожный сбор: скидка в 20% от всей суммы будет заплатившим сразу за год

06.11.2019 19:58 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Автомобилистам, которые заплатят дорожный сбор сразу за год, могут предложить скидку в размере 20 процентов от всей суммы.

Об этом проинформировал премьер-министр Беларуси Сергей Румас в ходе заседания Полоцкого райисполкома, передает БЕЛТА.

По словам Румаса, дорожный фонд складывается в основном из пошлины за участие в дорожном движении. Вопрос находит живой отклик среди автовладельцев.

В обществе справедливо отмечают, что действующая система в данной сфере несовершенна. Люди, которые пользуются автомобилем не на протяжении всего года, платят сбор в полном объеме, как если бы пользовались постоянно.

«Правительство доработало проект указа, чтобы люди могли внести плату, например, на месяц, на время дачного периода. На наш взгляд, это было бы более справедливо. Для тех, кто вносит плату на год вперед, предложено установить скидку в размере 20%», - отметил Румас.

В то же время в указе есть новшества, касающиеся ужесточения ответственности за неуплату сбора. Предложено установить контроль с помощью камер видеонаблюдения, которые установят вдоль дорог. После доработки программного обеспечения каждый номер будет автоматически попадать в базу и сверяться, уплачен сбор или нет.

«По оценкам специалистов, если бы все участники движения платили деньги в дорожный фонд, то он формировался бы на 50% больше, чем сейчас. Это увеличило бы объемы ремонта дорог», - заключил премьер-министр.

Напомним, в проекте закона о республиканском бюджете на 2020 год указано, что средства, уплаченные гражданами за участие в дорожном движении, пойдут на ремонт дорог, а также кредиты, взятые на строительство второй МКАД. 

 
 
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Автомобилистам, которые заплатят дорожный сбор сразу за год, могут предложить скидку в размере 20 процентов от всей суммы.
 
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