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Для вас, чиновники. Рассказываем о лучших идеях горожан по улучшению Бреста

07.11.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Творческий конкурс «Если бы я был мэром» все. Совсем все. Итоги подвели, победителя выбрали. Пришло время порефлексировать. Мы перечитали еще раз все заявки и выбрали из них лучшие предложения по развитию Бреста. Встречайте топ-5 предложений для города от его жителей.


  • Аквапарк

Предложение построить в Бресте аквапарк звучало сразу в нескольких конкурсных работах.

Тема неоднократно поднималась на разных уровнях. Еще в 2012 году в СМИ проходила информация, что водно-развлекательный комплекс вот-вот начнут строить — но воз и ныне там.

В 2018 году на презентации детального плана исторической части Бреста даже озвучили, что территорию под объект выделили возле парка 1 мая. Однако в сентябре этого года губернатор Лис сообщил, что инвестор пока не нашелся. В общем, ждем и надеемся.

  • Детские площадки и благоустройство

Еще одна тема, которая регулярно проскакивала в конкурсных работах — благоустройство дворов. Брестчанам хочется больше скверов, парков и детских площадок. Важную для городу проблему озвучили конкурсантки Мария и Наталья, которые предложили построить парк развлечений для детей с ограниченными возможностями, где они чувствовали бы себя комфортно, у них была бы возможность играться с другими детьми и кататься на аттракционах. Начать можно с малого — оборудовать хотя бы детскую площадку для деток-инвалидов, как это сделали в Пинске.

Еще одну интересную идею озвучил брестчанин Геннадий: он предложил нанять в штат «Коммунальника» специалистов по обрезке деревьев — арбористов, которые избавят город от чудовищной обрезки крон «под телеграфные столбы».


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

  • Городская электричка

Линия наземного метро — еще одна давняя мечта брестчан. Конкурсант Евгений обратил внимание, что в черте города есть станция Скоки, расположенная у границ самой большой в стране свободной экономической зоны, где располагается без малого сотня предприятий. Десятки тысяч брестчан ежедневно едут туда на работу: автобусами, маршрутками, личными авто. И едут из жилых районов, где расположены станции Восточный, Юго-Запад, Южный, Полесский, Северный, Центральный. Городская электричка сюда будет кстати.

Вопрос наземного метро для Бреста обсуждался еще пять лет назад. Тогда чиновники и в горисполкоме, и в Минтрансе идею оценили положительно, но прикинули, что город такой проект вряд ли потянет.

«Давайте будем реалистами, — ответил когда-то на вопрос корреспондента „Вечернего Бреста“ тогдашний замминистра транспорта Александр Шишко. — Я не думаю, что пассажиропоток в Бресте позволит сделать затраты на этот проект эффективными».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

  • Лоукосты

Если с отсутствием городской электрички брестчане готовы смириться, то с идеей привлечь в аэропорт «Брест» компании-лоукосты расставаться не спешат. Однако этот вопрос тоже не решается. В недавнем интервью «Медиа-Бресту» директор Брестского аэропорта Вадим Губаревич рассказал, что наша воздушная гавань лоукостерам неинтересна:

— Лоукосты летают только большими бортами, где под 200 человек в салоне. Чем больше пассажиров — тем дешевле полет. И все авиакомпании считают деньги. Вот взять направление на Запад. Много ли в Бресте тех, у кого есть визы? Даже если загрузим борт 200 людьми, кого обратно привезем? Самолет же летает в обе стороны. Оттуда сможем загрузить борт? Это уже вопрос привлечения туристов и бизнеса. Западные авиакомпании проводят исследования, прежде чем открывать направление для лоукостов. И в Беларуси им больше интересен Минск — крупный город, в котором удастся загрузить борт.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

  • Мост через Мухавец

Мост на бульваре Шевченко через Мухавец, пожалуй, один из самых загруженных в городе. Неудивительно, что вопрос его реконструкции поднимался в нескольких письмах. Предложение одно: привести в порядок и расширить до четырех полос.

Эта тема поднималась и на недавней встрече мэра с жителями города. Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук рассказал, что обследование моста показало, что он находится в удовлетворительном состоянии, но планы по его расширению есть. Правда, этот проект не в приоритете — куда важнее в ближайшую пятилетку решить вопросы с мостом через улицу Краснознаменную.


Фото: BrestCITY

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Пришло время порефлексировать. Мы перечитали еще раз все заявки и выбрали из них лучшие предложения по развитию Бреста. Встречайте топ-5 предложений для города от...
 
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