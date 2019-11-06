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Для вас, чиновники. Рассказываем о лучших идеях горожан по улучшению Бреста
07.11.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Творческий конкурс «Если бы я был мэром» все. Совсем все. Итоги подвели,
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Тема неоднократно поднималась на разных уровнях. Еще в 2012 году в СМИ проходила информация, что водно-развлекательный комплекс вот-вот начнут строить — но воз и ныне там.
В 2018 году на презентации детального плана исторической части Бреста даже озвучили, что территорию под объект выделили возле парка 1 мая. Однако в сентябре этого года губернатор Лис сообщил, что
Еще одна тема, которая регулярно проскакивала в конкурсных работах — благоустройство дворов. Брестчанам хочется больше скверов, парков и детских площадок. Важную для городу проблему озвучили конкурсантки Мария и Наталья, которые предложили построить парк развлечений для детей с ограниченными возможностями, где они чувствовали бы себя комфортно, у них была бы возможность играться с другими детьми и кататься на аттракционах. Начать можно с малого — оборудовать хотя бы детскую площадку для деток-инвалидов, как это сделали в Пинске.
Еще одну интересную идею озвучил брестчанин Геннадий: он предложил нанять в штат «Коммунальника» специалистов по обрезке деревьев — арбористов, которые избавят город от чудовищной обрезки крон «под телеграфные столбы».
Линия наземного метро — еще одна давняя мечта брестчан. Конкурсант Евгений
Вопрос наземного метро для Бреста обсуждался еще пять лет назад. Тогда чиновники и в горисполкоме, и в Минтрансе идею оценили положительно, но прикинули, что город такой проект вряд ли потянет.
«Давайте будем реалистами, — ответил когда-то на вопрос корреспондента „
Если с отсутствием городской электрички брестчане готовы смириться, то с идеей привлечь в аэропорт «Брест» компании-лоукосты расставаться не спешат. Однако этот вопрос тоже не решается. В недавнем интервью «
— Лоукосты летают только большими бортами, где под 200 человек в салоне. Чем больше пассажиров — тем дешевле полет. И все авиакомпании считают деньги. Вот взять направление на Запад. Много ли в Бресте тех, у кого есть визы? Даже если загрузим борт 200 людьми, кого обратно привезем? Самолет же летает в обе стороны. Оттуда сможем загрузить борт? Это уже вопрос привлечения туристов и бизнеса. Западные авиакомпании проводят исследования, прежде чем открывать направление для лоукостов. И в Беларуси им больше интересен Минск — крупный город, в котором удастся загрузить борт.
Мост на бульваре Шевченко через Мухавец, пожалуй, один из самых загруженных в городе. Неудивительно, что вопрос его реконструкции
Эта тема поднималась и на недавней встрече мэра с жителями города. Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук
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