Для вас, чиновники. Рассказываем о лучших идеях горожан по улучшению Гомеля

Источник материала: Tut.by

4 ноября TUT.BY подвел итоги конкурса «Если б я был мэром». Победителем стал университетский преподаватель Максим Подалов. Именно за его идеи по развитию города проголосовало больше всего читателей. TUT.BY проанализировал, о чем же чаще всего писали авторы опубликованных писем — и вот он, топ наболевших проблем горожан. Кстати, чиновники, вдруг вы все-таки захотите воплотить эти идеи в жизнь?

Восточный обход



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

О давно застывшем строительстве необходимой городу объездной дороги писали едва ни в каждом втором письме. Оно и очевидно — машин все больше, центр Гомеля уже задыхается и дальше будет только хуже.

Озеленение



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Раньше Гомель считался одним из самых зеленых городов Беларуси — теперь же на большинстве улиц вырублены деревья, а все пространство заложено плиткой, — сетовали читатели и требовали вернуть городу былую зеленую славу. Причем — высаживать уже взрослые деревья, а не саженцы, которые растут очень медленно, а то и вовсе погибают. Особое внимание люди просят уделить озеленению в новых микрорайонах, которые превратились в настоящие каменные джунгли.

Строительство садов и школ в новых микрорайонах



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Новые районы построили 10−15 лет назад и продолжают строить, а садов и школ в них нет до сих пор. Так как близлежащие школы и сады забиты, родителям приходится возить своих детей из одной точки города в другую.

Мучаются все.

Проблема острая и требует незамедлительного решения.

Велоинфраструктура



Фото:avatars.mds.yandex.net

Велоинфраструктура — это не полоса краски на убитом асфальте с ямами и высоченными бордюрами, писали участники. По мнению горожан, должна быть полноценная инфраструктура — с отдельными велосветофорами, выделенными полосами на дорогах, гладким асфальтом с хорошими и плавными понижениями в местах пересечения с автомобильными дорогами. Городскому бюджету это вполне под силу, уверены гомельчане.

Обратная связь с властью



Фото: pixabay.com

Горожане должны знать мэра своего города в лицо, уверены гомельчане. Для этого топ-чиновнику города нужно почаще выходить в народ — в том числе и в соцсети, чтобы любой желающий мог задать любой интересующий вопрос и быстро получить ответ.

Слышите, чиновники?..

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