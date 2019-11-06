ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Для вас, чиновники. Рассказываем о лучших идеях горожан по улучшению Гомеля

07.11.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

4 ноября TUT.BY подвел итоги конкурса «Если б я был мэром». Победителем стал университетский преподаватель Максим Подалов. Именно за его идеи по развитию города проголосовало больше всего читателей. TUT.BY проанализировал, о чем же чаще всего писали авторы опубликованных писем — и вот он, топ наболевших проблем горожан. Кстати, чиновники, вдруг вы все-таки захотите воплотить эти идеи в жизнь?

  • Восточный обход


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

О давно застывшем строительстве необходимой городу объездной дороги писали едва ни в каждом втором письме. Оно и очевидно — машин все больше, центр Гомеля уже задыхается и дальше будет только хуже.

  • Озеленение


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Раньше Гомель считался одним из самых зеленых городов Беларуси — теперь же на большинстве улиц вырублены деревья, а все пространство заложено плиткой, — сетовали читатели и требовали вернуть городу былую зеленую славу. Причем — высаживать уже взрослые деревья, а не саженцы, которые растут очень медленно, а то и вовсе погибают. Особое внимание люди просят уделить озеленению в новых микрорайонах, которые превратились в настоящие каменные джунгли.

  • Строительство садов и школ в новых микрорайонах


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Новые районы построили 10−15 лет назад и продолжают строить, а садов и школ в них нет до сих пор. Так как близлежащие школы и сады забиты, родителям приходится возить своих детей из одной точки города в другую.

Мучаются все.

Проблема острая и требует незамедлительного решения.

  • Велоинфраструктура


Фото:avatars.mds.yandex.net

Велоинфраструктура — это не полоса краски на убитом асфальте с ямами и высоченными бордюрами, писали участники. По мнению горожан, должна быть полноценная инфраструктура — с отдельными велосветофорами, выделенными полосами на дорогах, гладким асфальтом с хорошими и плавными понижениями в местах пересечения с автомобильными дорогами. Городскому бюджету это вполне под силу, уверены гомельчане.

  • Обратная связь с властью


Фото: pixabay.com

Горожане должны знать мэра своего города в лицо, уверены гомельчане. Для этого топ-чиновнику города нужно почаще выходить в народ — в том числе и в соцсети, чтобы любой желающий мог задать любой интересующий вопрос и быстро получить ответ.

Слышите, чиновники?..

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проанализировали, о чем чаще всего писали авторы опубликованных конкурсных писем - и вот он, топ наболевших проблем гомельчан.
 
Новости дня
Новости общества
 
В комплексе "Минск Мир" открылся крупнейший в стране паркинг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика