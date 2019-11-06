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Для вас, чиновники. Рассказываем о лучших идеях горожан по улучшению Гомеля
07.11.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
4 ноября TUT.BY подвел итоги конкурса «Если б я был мэром». Победителем
О давно застывшем строительстве необходимой городу объездной дороги писали едва ни в каждом втором письме. Оно и очевидно — машин все больше, центр Гомеля уже задыхается и дальше будет только хуже.
Раньше Гомель считался одним из самых зеленых городов Беларуси — теперь же на большинстве улиц вырублены деревья, а все пространство заложено плиткой, — сетовали читатели и требовали вернуть городу былую зеленую славу. Причем — высаживать уже взрослые деревья, а не саженцы, которые растут очень медленно, а то и вовсе погибают. Особое внимание люди просят уделить озеленению в новых микрорайонах, которые превратились в настоящие каменные джунгли.
Новые районы построили 10−15 лет назад и продолжают строить, а садов и школ в них нет до сих пор. Так как близлежащие школы и сады забиты, родителям приходится возить своих детей из одной точки города в другую.
Мучаются все.
Проблема острая и требует незамедлительного решения.
Велоинфраструктура — это не полоса краски на убитом асфальте с ямами и высоченными бордюрами, писали участники. По мнению горожан, должна быть полноценная инфраструктура — с отдельными велосветофорами, выделенными полосами на дорогах, гладким асфальтом с хорошими и плавными понижениями в местах пересечения с автомобильными дорогами. Городскому бюджету это вполне под силу, уверены гомельчане.
Горожане должны знать мэра своего города в лицо, уверены гомельчане. Для этого топ-чиновнику города нужно почаще выходить в народ — в том числе и в соцсети, чтобы любой желающий мог задать любой интересующий вопрос и быстро получить ответ.
Слышите, чиновники?..
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Проанализировали, о чем чаще всего писали авторы опубликованных конкурсных писем - и вот он, топ наболевших проблем гомельчан.
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