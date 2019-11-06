Для вас, чиновники. Рассказываем о лучших идеях горожан по улучшению Витебска

Источник материала: Tut.by

4 ноября TUT.BY подвел итоги конкурса «Если б я был мэром» . Победительницей стала дизайнер Тамара Воропаева — а мы проанализировали, о чем же чаще всего писали нам горожане. Кстати, чиновники, вдруг вы все-таки захотите воплотить эти идеи в жизнь?



Сквер на площади Победы. 1980-е годы. Фото: «Таямніцы Віцебска»

Возвратить сквер на площадь Победы

Эта тема предсказуемо оказалась в топе. «Жители Витебска не забудут этот сквер никогда, понимаете, господа чиновники?» — такая мысль звучала в каждом втором письме.

А победительница конкурса Тамара Воропаева считает, что если мэр Витебска вернет сквер на площадь Победы, то горожане точно запомнят его имя навеки.

— Первым делом — снести эту серую сцену, а потом посадить на огромной пустой территории деревья, траву и цветы, разбить дорожки, поставить скамейки, — предлагает Тамара.

Перекрасить «синий дом» в синий цвет

Многие конкурсанты высказались за то, что так называемому «синему дому» — зданию на улице Ленина, 28 — давно пора вернуть его цвет. Кстати, об этом горожане просят власти уже много лет .

Было даже такое предложение: этому зданию — городскому мему стоит присвоить такой же адрес: «Синий дом».

Примерно в каждом третьем письме шла речь о том, что «пора нанять, наконец, на работу в горисполком первоклассного архитектора». Он должен отвечать за фирменный стиль города, его цветовое оформление.

Новые сооружения нужно строить с яркими фасадами, а старые отремонтировать и покрасить, сделав дома как можно более колоритными. Это может стать «фишкой» Витебска, считают горожане.



Фото: etoretro.ru

Вернуть улицам в центре исторические названия

Многим витеблянам уже не нравится ходить и жить на улицах Ленина, Суворова, Урицкого, Калинина, Советской, Коммунистической и т.д. Они хотят, чтобы они назывались так, как до революции.

Оформление зданий в центре вывесками с историческими названиями улиц подчеркнет историю тысячелетнего города. Профинансировать этот проект можно за счет народного краудфандинга, предлагали горожане.

Развивать электрический транспорт

Витебляне писали, что для улучшения экологии в городе нужно развивать электротранспорт. Для этого стоит:

открывать новые маршруты троллейбусов и трамваев,

пустить электробусы,

создать экологическую службу такси с использованием электромобилей.

увеличить количество зарядных станций для электромобилей.

Ввести бесплатный проезд в общественном транспорте

Авторы многих писем предложили ввести оплату проезда картой.

— XXI век, весь мир переходит на безналичный расчет, а у нас в городе никак не распрощаются с талончиками, — удивляются витебляне.

Были также предложения ввести бесплатный проезд в общественном транспорте — по примеру Таллина и Люксембурга.



Велодорожка в Минске. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Создать инфраструктуру для велосипедистов

Город должен получить полноценную сеть велодорожек — такое мнение встречается практически в каждом втором письме.

— Без соответствующей инфраструктуры никто не вытащит велосипед из кладовой, опасаясь, что вдруг колесо застрянет в открытом канализационном люке или, не дай бог, сам он попадет в ДТП, — пытаются достучаться до властей горожане.

Красиво озеленить Витебск, окультурить парки

Однако перед перед тем как озеленять улицы, нужно анализировать посадки: во избежание неэффективных трат. Ведь уже не раз было так, что какие-то деревья, кусты или цветы посадили не там, не так, не туда или не тогда, и все было зря.

Горожане просят чиновников обратить внимание на то, в каком состоянии находятся парки Мазурино, Железнодорожников, зеленая зона на Витьбе.

Есть даже идея создать коммунальное предприятие «Оператор парков», в управление которому передать все парки в городе — для их развития.

Построить аквапарк, облагородить места отдыха

Витебляне устали ради этого ездить в Минск и другие города. Они хотят свой аквапарк!

Поступали и предложения, где его обустроить. Например, на улице Труда — уютном месте в центре города. Или же возле деревни Барвин под Витебском.

«И, может, хватит нам уже торговых центров?» — спрашивают горожане. Люди просят больше зелени, парков, скверов. В конце концов, скамеек с урнами! А еще — велосипедных и беговых дорожек.

Не строить загс на площади Тысячелетия

По мнению горожан, ни проект будущего Дворца бракосочетаний, ни идея его размещения на площади Тысячелетия не выдерживают никакой критики. Они аргументируют: это исторический центр города, и любые работы здесь нужно вести под пристальным наблюдением ученых.

Однако если действительно существует такая потребность в строительстве нового загса, то предлагают другое место: площадку между КЗ «Витебск» и рестораном «Усадьба». Рядом — Витьба, мост, Ратуша, церковь, много зелени и воздуха.



Памятник князю Ольгерду на фоне горисполкома. Фото: fotoload.ru

Горожане хотят участвовать в жизни Витебска

Жители считают, что власть должна сотрудничать с горожанами, изучать все общественные инициативы и предложения.

Практически в каждом письме звучала мысль: «Важно создать условия, чтобы жители — разного возраста, профессий и статуса — сами превращали Витебск в город мечты, участвовали в его развитии на всех этапах: от планирования до реализации проектов».

Горожане хотят, чтобы:

С заседаний в горисполкоме вели прямые трансляцию в интернет — чтобы жители видели и слышали, какие проблемы и как обсуждают чиновники. Для этого не нужны громоздкие телекамеры — просто стрим смартфоном в соцсети или на YouTube.

Появился интернет-форум для решения городских проблем путем общения с жителями.

Чтобы городские чиновники сами стали более активными в соцсетях.

Появились онлайн-страницы городской и районных администраций. Это позволит их сотрудникам оперативно принимать обращения, реагировать на проблемы, рассказывать о выполненной работе.

К прямым линиям добавились встречи с чиновниками, куда смогут приходить все желающие со своими вопросами и пожеланиями.

Слышите, чиновники?

Титульное фото: @aliaksandr.v.savin, instagram.com

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