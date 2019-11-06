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В Беларуси наблюдается рост преступлений в сфере высоких технологий

07.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Беларуси наблюдается рост преступлений в сфере высоких технологий

В настоящее время в республике наблюдается рост количества преступлений в сфере высоких технологий.

Что представляют собой «банковские троянцы»? Это специализированные программы, созданные для похищения личных данных пользователей. В особенности они заточены на воровство логинов и паролей пользователей интернет-банкинга. Троянцы также могут перехватывать SMS с секретными кодами, которые присылает банк, и перенаправлять их злоумышленникам. Кроме того, они способны непосредственно воровать деньги со счета – все сразу или постепенно небольшими переводами.
Путь заражения компьютера пользователя троянской программой, как правило, происходит одинаково: она маскируется под безобидные, а часто и очень известные приложения. Самый распространенный вариант – загрузка обновления программы не с официального сайта разработчика, а со стороннего ресурса, имитирующего оригинальный. Пользователь скачивает, казалось бы, известную программу, а внутри нее прикреплен троян, заражающий ПК. Кроме того, троянцев могут загружать на ПК другие трояны и вредоносное ПО, которым заражен компьютер. Не менее актуальным способом распространения банковских троянцев можно назвать СПАМ-рассылку. Этот метод усиливается технологиями социальной инженерии, строящимися на психологии поведения и заставляющими пользователя открыть прикрепленный документ или перейти по ссылке на зараженный сайт.

По информации отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий криминальной милиции УВД Гомельского облисполкома, банковские троянцы являются причиной 80% случаев кражи денег с банковских счетов, это довольно опасный хакерский инструмент. В «умелых» руках он может нанести ощутимый ущерб финансам жертв.

Лучшей защитой от троянских программ является осмотрительность. Зная и используя несколько базовых правил кибербезопасности, можно свести к минимуму вероятность заражения:
• не открывайте письма от неизвестных адресатов с вложенными архивами и текстовыми документами;
• если открыли такое письмо, не открывайте файлы, удалите его;
• не используйте установочные файлы известных программ из сторонних источников;
• пользуйтесь антивирусом как на ПК, так и на мобильном устройстве;
• регулярно делайте копии важной информации;
• реквизиты банковской карты должны запрашиваться при каждой повторной покупке в интернет-магазине. В противном случае необходимо обратиться к менеджеру банка;
• для входа в интернет-банкинг не требуется ввод PIN-кода вашей карты.

Елена БЕЛКО

 
 
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В настоящее время в республике наблюдается рост количества преступлений в сфере высоких технологий. Что представляют собой «банковские троянцы»?...
 
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