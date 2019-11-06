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В Брестской области созрел новый урожай черники

07.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Брестской области созрел новый урожай черники
Сезон сбора черники — июнь и июль, к осени несобранные ягоды опадают, а кусты сбрасывают все листья. Однако теплые октябрь и ноябрь вносят коррективы в жизнь леса.

Жительница Малоритского района Надежда Яцура была удивлена, когда возле дороги увидела зеленый черничник с ягодами:

— Поехала за грибами на велосипеде, получила удовольствие — и белые попадались, и зеленки. Погода изумительная, в лесу осенняя красота. Около дороги, которая ведет к Ореховскому озеру, увидела зеленый черничник, на котором висели ягоды. Не поверила своим глазам. Сорвала и попробовала. Вкус такой, как у первой черники летом. Получается, молодой черничник не дождался весны и зацвел, обманутый теплой осенью. Сорвала несколько веточек, чтобы показать подругам, иначе разве поверили бы?

Заместитель директора Полесского аграрно-технического института кандидат биологических наук Виктор Демянчик отметил, что нынешний год был не лучшим для черничника:

— Апрель выдался аномально засушливым — самым сухим за последние 74 года. А в конце апреля — мае, в период цветения ягоды, местами наблюдались заморозки. То, что черника решила зацвести и плодоносить не в свое время, явление редкое. Но чему уже удивляться? Ремонтантность — способность растений повторно цвести и плодоносить в течение одного вегетационного периода — мы, бывает, наблюдаем у яблонь, и уже ежегодно — у каштанов. Черника решила присоединиться к этой компании.

Валентина Козлович, «СБ»
Фото Надежды Яцуры

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В Брестской области созрел новый урожай черники В Брестской области созрел новый урожай черники В Брестской области созрел новый урожай черники В Брестской области созрел новый урожай черники В Брестской области созрел новый урожай черники В Брестской области созрел новый урожай черники

 
 
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> Сезон сбора черники — июнь и июль, к осени несобранные ягоды опадают, а кусты сбрасывают все листья. Однако теплые октябрь и ноябрь вносят коррективы в жизнь...
 
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