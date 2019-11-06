Политика вместо экологии

Источник материала: Полесская правда

Выступления против строительства аккумуляторного завода под Брестом начинались под эгидой, казалось бы, благого дела – защиты окружающей среды. «Мы боремся исключительно за сохранение благоприятной экологической обстановки» – таков был первоначальный посыл тех, кто включился в борьбу. Вот только понадобилось совсем немного времени, чтобы постепенно перевести громкую тему из плоскости природоохранной в сугубо политическую.

Собственно, ничего предосудительного, тем более незаконного в беспокойстве за сохранение естественного природного баланса нет: каждого из нас волнуют жизнь и здоровье родных и близких, да и собственное физическое и моральное состояние тоже. Увы, похвальное радение, как в случае с этим предприятием, со стороны защитников на деле оборачивается упрямым бескомпромиссным нежеланием слышать и слушать остальных, критикой всех и вся, навязыванием своего мнения в качестве исключительного единственно верного, а то и прямыми обвинениями ответственных государственных структур в некомпетентности.

Всё начиналось с визитов приезжих столичных оппозиционных политиков, повышающих собственное реноме высказыванием речей поддержки и фотографированием на фоне местных участников протестного движения. А затем, когда таковое попросту исчерпало себя после запрета на хозяйственную деятельность предприятия до устранения установленных нарушений, некоторые, по сути, оставшиеся вне фокуса внимания широкой общественности активисты сами пошли в большую политику, баллотируясь в парламент. Не получилось: вследствие допущенных и установленных окружными комиссиями нарушений им пришлось сойти с предвыборной дистанции на разных ее этапах.

Нельзя не заметить: выдвижение претендентов в Палату представителей Национального собрания от протестующих происходило уже после того, как власти предприняли целый комплекс мер в отношении завода, фактически его остановив. При таком раскладе, когда намеренное поддерживание высокого градуса напряженности в обществе в силу упомянутой причины уже не могло более продолжаться, по логике вещей, свои предвыборные программы активистам-выдвиженцам следовало бы начинать с чистого листа: новых приоритетов, целей и задач. Вместо этого в раздаваемых листовках зарегистрированный кандидат, недавно лишившийся своего статуса, не придумал ничего иного, как вновь – в который уже раз! – вернуться к исходной точке, утверждая, что «завод-то работает!» Точно так же, как шоу должно продолжаться, аккумуляторный завод должен работать хотя бы виртуально: в конкретных интересах определенных заинтересованных протестующих лиц.

Ничего оригинального, тем более сенсационного в таких заявлениях нет и в принципе быть не может. Они вполне естественно и органично вписываются в общую канву выбранной протестной стратегии, ориентированной на сознательное устрашение массового обывателя-избирателя, даже если тому нет веских оснований: только таким образом и никак иначе можно долго удерживаться в седле, играя самостоятельно выбранные роли защитников народных экологических интересов.

Казалось бы, для подобных высказываний о работе приостановленного завода, однозначно воспринимаемых как обвинения местных властей в бездействии и отсутствии должного контроля за принятыми ранее решениями, сначала надо разобраться в ситуации. Чтобы сформировать объективную картину, на днях брестский мэр Александр Рогачук выступил с инициативой направить официальное обращение к руководству предприятия «АйПауэр» по поводу организации для руководства города и десяти человек из числа противников строительства завода инспектирующей экскурсии, которая всё и прояснит. Но еще до упомянутого момента становится понятным: вне зависимости от ее результата – положительного или отрицательного – долгосрочная кампания противодействия на этом не закончится.

В минувшее воскресенье экологическая составляющая данной темы ушла на задний план, отдав главенствующие позиции политике: противники строительства аккумуляторного завода приняли участие в совместном пикете зарегистрированных кандидатов от одной из оппозиционных партий, тем самым де-факто делегировав им право в дальнейшем выступать от их имени.

Вряд ли будет ошибочным предположение о том, что названная тема экологической безопасности в политическом контексте будет нещадно эксплуатироваться и до, и после нынешних парламентских выборов. Борьбу с заводом можно продолжать ровно до тех пор, пока – если так когда-нибудь сложатся обстоятельства, а также в силу целесообразности – его не закроют, не переместят или не перепрофилируют: только после этого протестная кампания становится сродни абсурдной войне Дон Кихота с ветряными мельницами. А до этого времени, если оно гипотетически настанет, так и не запущенное на полную мощность предприятие и для экологических активистов, и для оппозиции останется потенциальной «точкой раздражения» народных масс, средством манипулирования общественным сознанием и инструментом давления на власть.

Чтобы победоносно «въехать» в парламент на волне борьбы с аккумуляторным заводом, необходима соответствующая электоральная поддержка. Одним из индикаторов ее измерения является массовость мероприятий соответствующей тематики. Тот самый упомянутый выше пикет, знаменующий слияние интересов противников аккумуляторного завода и местных оппозиционеров, собрал совсем не впечатляющее количество участников, состоявшись в формате традиционного «междусобойчика».