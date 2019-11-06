Сегодня отмечается День Октябрьской революции

Источник материала: Газета Авангард

Сегодня, 7 ноября, отмечается 102-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Прошло более века, но разговоры о значении этого события до сих пор не утихают, вызывая массу споров и кардинально противоположных мнений. Своим видением поделились жители Будакошелевщины.

Борис АДАШКЕВИЧ, поэт, Почетный гражданин г. Буда-Кошелево:

– Сегодня Беларусь остается единственной страной бывшего СССР, где годовщина революции 1917 года является официальным праздником и отмечается на государственном уровне. Мне, как представителю старшего поколения, приемлемы идеи Великого Октября, ведь многие лозунги и постулаты того времени лежат в основе современной политики страны. Считаю, что принятое нашим Президентом в 1995 году решение сохранить этот праздник было правильным и обоснованным.





Людмила МУТАКОВА, председатель уличного комитета №10 г. Буда-Кошелево:

– Уверена, что значение Великой Октябрьской революции в истории человечества сложно переоценить: она ознаменовала коренной поворот от капиталистического мира к принципиально новому – социалистическому укладу. Это событие стало глобальным переломом в истории и судьбе многих людей и помогло миллионам граждан обрести самостоятельность.





Егор КУЛЕНКОВ, учащийся гимназии г. Буда-Кошелево:

– В моем понимании Великая Октябрьская революция – все же одно из самых значимых событий минувшего века после Первой и Второй мировых войн. Но неоднократно слышал, что многие считают его величайшей трагедией для народа. Все же, на мой взгляд, обретенные в ходе революции свобода, независимость и возможность самостоятельно определять свой уклад жизни дорогого стоят.





Виктория АСИПЦОВА, инспектор по кадрам Буда-Кошелевской ЦРБ:

– Как относиться к революции 1917 года – дело каждого. Лично мне, как и большинству представителей молодого поколения, события того года, с одной стороны, видятся как значительные изменения в судьбе будущего советского государства, с другой – это страшнейший переворот, повлекший десятки тысяч людских жертв, которых, на мой взгляд, нужно было избежать.

Мнениями интересовалась Марина ЛУСЕВИЧ

Фото автора и Галины Горбач