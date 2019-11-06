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Пасмурно и немного дождя. Погода в Могилеве в большие выходные
07.11.2019 09:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
До конца этой недели в Могилеве будет пасмурно, местами ветрено. Погода будет не очень комфортной для прогулок, особенно в субботу и воскресенье. В начале следующей недели слегка похолодает, хотя потом синоптики обещают вновь небольшое потепление.
Сегодня, 7 ноября, будет до +8°С, пасмурно и без дождей.
Пятница также будет без осадков. Температура воздуха сохранится прежней: +6…+8°С.
В субботу потеплеет: +6…+12°С, но придут дожди, порывистый ветер.
В воскресенье также будет тепло и ветрено, дожди немного утихнут (хотя про зонты забывать не рекомендуем). Столбик термометра поднимется до +12°С.
А начало рабочей недели принесет похолодание. В понедельник — +4…+8°С, пасмурно, днем возможен дождь.
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Два дня будет ветрено, а вот солнца, похоже, так и не увидим.
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