«Развод» на 25 тысяч, забастовка студентов, снова 31 декабря и −26 кг на гречке - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Уехали на большие выходные или остались дома? Для тех, кто сейчас уехать не смог, есть хорошие новости по поводу новогодних праздников. С 31-м декабря, может, что-то и выгорит. Вчера инициативу сделать канун Нового года выходным прокомментировала глава Администрации президента Наталья Кочанова: «Как решат люди, так и будет, как решит правительство. Главное, чтобы было удобно и комфортно». Глава правительства Сергей Румас накануне, напомним, обещал изучить вопрос.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Много новостей в последний день перед праздниками пришло из судов.

Экс-директора департамента по авиации и экс-пилота борта № 1 приговорили к 9 годам колонии. Процесс был закрытым. Владимира Костина журналисты увидели уже на оглашении приговора. И не сразу узнали. Он сильно похудел и осунулся.





Бывшей начальнице управления Минздрава Людмиле Реутской предъявлено новое обвинение. Ей по-прежнему вменяют получение взяток в особо крупном размере, причем в обвинении указаны не только деньги, но также цветы, косметика и чеки в ресторане — посчитали даже чашку кофе. Но один из эпизодов переквалифицировали в мошенничество . «Я в глубочайшей растерянности», — так она отреагировала на слова прокурора.

. «Я в глубочайшей растерянности», — так она на слова прокурора. В суде по делу бывшего начальника из Следственного комитета Андрея Качура бизнесмен Андрей Казачок рассказал , как передал следователю 25 тысяч, но все равно получил срок : «Это был галимый развод, деньги мне никто не вернул».

, как : «Это был галимый развод, деньги мне никто не вернул». Важные финансовые новости: с 20 ноября 2019 года ставка рефинансирования снижается с 9,5 до 9% годовых , ставка по кредиту овернайт — с 10,75 до 10% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 8,25 до 8% годовых.

, ставка по кредиту овернайт — с 10,75 до 10% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 8,25 до 8% годовых. Вы же помните, что через 10 дней в стране выборы? Объясняем за пять минут, что же с нашими выборами не так , почему они не нравятся западным и многим белорусским наблюдателям.

за пять минут, , почему они не нравятся западным и многим белорусским наблюдателям. Минскому инновационному университету не продлили аккредитацию некоторых специальностей. Если ситуация не решится, более 1500 студентов могут остаться без дипломов. В знак протеста в стенах университета в понедельник, 11 ноября, они собираются устроить забастовку . Министр образования Игорь Карпенко в комментарии TUT.BY заверил : волноваться не о чем, студенты смогут продолжить образование в других вузах.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Глава АП, мэр Минска и известная спортсменка открыли бассейн в Шабанах за 5 миллионов рублей. В нашем репортаже много фото , что удалось сделать за эти деньги.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом и обсудил с ним создание с помощью ОАЭ международного финансового центра в Минске. Узнали , где может расположиться этот объект.

Продолжаем проект «(Не)слабая пенсия» . В этом выпуске рассказываем, у кого есть льготы по взносам в Фонд соцзащиты, из которого белорусам платят пенсии, насколько они оправданны и стоит ли нам изменить систему взносов в фонд .

. В этом выпуске рассказываем, у кого есть льготы по взносам в Фонд соцзащиты, из которого белорусам платят пенсии, насколько они оправданны и . В Беларуси фиксируют случаи гепатита Е из-за употребления плохо приготовленной свинины . Особенно легко заразиться им, если в пищу попадает плохо обработанное мясо и печень. Чтобы не заболеть, важно также тщательно и регулярно мыть руки.

. Особенно легко заразиться им, если в пищу попадает плохо обработанное мясо и печень. Чтобы не заболеть, важно также тщательно и регулярно мыть руки. Мы пригласили в студию людей с витилиго — это болезнь, из-за которой кожа теряет пигментацию. Проще говоря, по всему телу появляются белые пятна разной величины . Наши герои рассказали , как они заболели, как на пятнистую кожу реагируют другие люди и как принять новую внешность.

. Наши герои , как они заболели, как на пятнистую кожу реагируют другие люди и как принять новую внешность. Фото ниже — одно из лучших среди тех, что сделали наши фотографы в октябре. Вся подборка — по ссылке . Там есть эротическое шоу Maruv, яхты на Минском море, золото, купальники и многое другое.





Скандальный матч между брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером» подогрел интерес к теме судейства в белорусском футболе. Болельщики и футболисты требуют улучшить качество подготовки арбитров. А сможете ли вы определить, как правильно поступать в спорных ситуациях? SPORT.TUT.BY предлагает восемь реальных эпизодов из чемпионата Беларуси. Пройдите наш тест и попробуйте себя в роли настоящего судьи !

между брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером» подогрел интерес к теме судейства в белорусском футболе. Болельщики и футболисты требуют улучшить качество подготовки арбитров. А сможете ли вы определить, как правильно поступать в спорных ситуациях? SPORT.TUT.BY предлагает восемь реальных эпизодов из чемпионата Беларуси. Пройдите наш и ! В Гродно обвалившийся мост отрезал три семьи от «большой земли». И теперь, чтобы добраться до благ цивилизации, им приходится каждый день проходить небезопасный квест: пройти по шаткому берегу реки Городничанка, быстро-быстро перебежать шатающийся мостик без перил и подняться по крутой лестнице. История о том, как живут на острове в центре города.



Фото: из личного архива героев

GO.TUT.BY объявил конкурс «Реальный ЗОЖ»: мы просим белорусов рассказать о том, как они увлеклись спортом или правильным питанием, похудели или набрали мышечную массу — и посчитать, во сколько им это обошлось. Своей историей расставания с 26 кг, расходами на еду и тренировки, а также тремя главными правилами похудения поделился 24-летний минчанин Никита Имбро.

ТРОГАТЕЛЬНЫЕ И ЗАБАВНЫЕ ВИДЕО

В центре по уходу за дикими животными в Нью-Йорке сняли на видео трогательное воссоединение взрослой медведицы и бывшего сотрудника учреждения . Мужчина заботился о маленьком медвежонке, а затем вынужден был уехать. Медвежонок вырос, но не забыл человека. Их встреча наверняка не оставит вас равнодушными: просто посмотрите !

. Мужчина заботился о маленьком медвежонке, а затем вынужден был уехать. Медвежонок вырос, но не забыл человека. Их встреча наверняка не оставит вас равнодушными: просто ! Если вы когда-нибудь мыли кошек, знаете, что чаще всего они этого очень не любят. Во время процесса животные могут громко мяукать, и в этом нет ничего странного. Однако кот в этом видео не просто мяукает — он буквально отвечает своей хозяйке, что чувствует себя «нормально» ! Это очень смешно.

! Это очень смешно. Как видео , на котором обычные коровы переходят дорогу, могло набрать 3 миллиона просмотров? Очень просто: они делают это довольно необычным образом. Все дело в том, что посреди дороги нанесена белая разметка, и она вводит животных в заблуждение. Результат получается довольно забавным.

Все новости среды, 6 ноября.

И напоследок полезная ссылка на AFISHA.TUT.BY — тут анонсы всех мероприятий, на которые можно сходить в эти праздничные дни — с детьми, большой компанией, вдвоем или одному. Выбирайте. Хороших вам выходных!

Ваша редакция.